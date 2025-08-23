Καιρός: Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα, επιστρέφει η ζέστη προς το τέλος του μήνα

Πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα Σάββατο 23.8.25, παρουσιάζει ο καιρός ωστόσο η ζέστη θα επιστρέψει ξανά προς το τέλος του μήνα.

Με έντονη ζέστη θα «φύγει» ο Αύγουστος, καθώς στα τέλη του μήνα θερμές αέριες μάζες θα ανεβάσουν το θερμόμετρο και η κατάσταση θα θυμίζει τη χθεσινή ημέρα, αναφέρει χαρακτηριστικά στην πρόγνωσή του ο Σάκης Αρναούτογλου.

Η θερμοκρασία υποχωρεί την Κυριακή και τη Δευτέρα (24-25/8), αλλά από την Παρασκευή (29/8) και κυρίως το επόμενο Σαββατοκύριακο (30-31/8) επισκέπτονται ξανά τη χώρα θερμές αέριες μάζες και θα ζεστάνει αρκετά ο καιρός.

«Θα έχουμε πολλή ζέστη με αυξημένη υγρασία για 3-4 ημέρες», σημείωσε ο Σάκης Αρναούτογλου και συμπλήρωσε πως αναμένεται έντονο κύμα ζέστης στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς η μέση μέγιστη θερμοκρασία στα πεδινά της ηπειρωτικής Ελλάδας θα φτάσει τους 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Τσατραφύλλιας: "Σκυτάλη με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης!"

Για νέο κύμα καύσωνα που θα χτυπήσει τη χώρα το Σεπτέμβρη κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Με πολύ ζέστη φαίνεται να μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, και μάλιστα αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνει το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο προγνωστικό κέντρο θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα. Μάλιστα η θερμή μάζα η οποία θα έρθει από δύο μεριές (μέση ανατολή -Αφρική) δείχνει να έχει εμμονή αρκετών ημερών πάνω από την περιοχή μας», αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός θα είναι αίθριος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις βραδινές και τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Ευνοείται η μεταφορά Αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 21 έως 34, στη Θεσσαλία και τη Στερεά από 21 έως 35, στην Ήπειρο από 17 έως 33, στην Πελοπόννησο από 22 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τις Κυκλάδες από 21 έως 32, στη Ρόδο από 24 έως 36 και στην Κρήτη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα δυτικά 2 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές 5 και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς.

protothema.gr