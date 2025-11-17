Καιρός: Σκόνη από σήμερα, διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων έως 25 Νοεμβρίου – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Ένα νέο κύμα βροχοπτώσεων αναμένεται να επηρεάσει τη δυτική Ελλάδα από τις αρχές της εβδομάδας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων Σάκη Αρναούτογλου και Θοδωρή Κολυδά. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας που θα διατηρήσουν επιβαρυμένη την κατάσταση έως και τις 25 Νοεμβρίου, με την Ήπειρο και το Ιόνιο να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, μια σειρά από διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ημέρες τη δυτική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να είναι συχνά, επαναλαμβανόμενα και κατά τόπους έντονα. Όπως τόνισε, «το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι, εφόσον δεν αλλάξουν τα προγνωστικά δεδομένα, οι βροχές ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και τις 24–25 Νοεμβρίου, σε έδαφος που είναι ήδη πολύ κορεσμένο».

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί ότι η κατάσταση δεν αφορά μια μεμονωμένη κακοκαιρία, αλλά «μια σειρά από διαδοχικά κύματα βροχών που θα κρατούν την κατάσταση επιβαρυμένη μέρα με τη μέρα». Ο κορεσμός του εδάφους, σύμφωνα με τον ίδιο, περιορίζει την ικανότητα απορρόφησης των υδάτων και αυξάνει την πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων και μικροκατολισθήσεων, ειδικά σε ορεινές περιοχές.

«Με βάση τα σημερινά στοιχεία, οι περιοχές που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή είναι η Ήπειρος και το κεντροβόρειο Ιόνιο», ανέφερε ο Αρναούτογλου, προσθέτοντας ότι είναι απαραίτητη η έγκαιρη κινητοποίηση των τοπικών αρχών για καθαρισμούς ρεμάτων και σημείων με προβλήματα απορροής. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις όταν οι βροχοπτώσεις εντείνονται, σημειώνοντας ότι «με σωστή προετοιμασία, τα περισσότερα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν».

Αφρικανική σκόνη και θερμές αέριες μάζες

Την ίδια ώρα, ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, ανέφερε ότι αφρικανική σκόνη θα επηρεάσει τη χώρα μέχρι την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο οι συγκεντρώσεις να είναι ιδιαίτερα υψηλές. Όπως εξήγησε, «θερμές αέριες μάζες έρχονται από τις ακτές της Αφρικής προς την περιοχή μας, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται 5-7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή».

Η σκόνη, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά και τα νότια τμήματα της χώρας, ενώ την Τρίτη και την Τετάρτη ένα βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει ισχυρές βροχές στη βορειοδυτική Ελλάδα, ιδιαίτερα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. «Χρειάζεται προσοχή, καθώς αυτές οι περιοχές θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής», προειδοποίησε, τονίζοντας ότι η κακοκαιρία θα έχει μικρότερη ένταση στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια τμήματα.

🏜️ Η νοτιοδυτική ροή της ατμόσφαιρας θα ευνοήσει σχεδόν όλη την εβδομάδα τη μεταφορά #σκόνης από την Αφρική με επεισόδιο ασθενούς έως μετρίας έντασης.

Περισσότερα στο @Starchannelnew1 pic.twitter.com/DtuueNfbxH — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 16, 2025

Η εβδομάδα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, θα κυλήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και βροχών, αλλά με τη δυτική Ελλάδα να βρίσκεται υπό παρατεταμένη επιτήρηση λόγω του κορεσμένου εδάφους και της συνεχούς κυκλοφορίας συστημάτων. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν έως και το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τις αρχές και τους πολίτες.

Στους -2,6 °C η θερμοκρασία χθες στην Κοζάνη

Παγετός σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής 16/11 κυρίως στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στη Νεάπολη Κοζάνης με -2,6 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες της Κυριακής 16/11, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.

Σημειώνεται ότι σε σταθμούς του δικτύου που λειτουργούν σε χιονοδρομικά κέντρα και ορεινά καταφύγια (δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα) καταγράφηκαν ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες, με την απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία των σταθμών του δικτύου να καταγράφεται στο Βαθύσταλο Παρνασσού με -9,5 °C.

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές αρχικά σε Θράκη και πιθανόν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Μετά το απόγευμα τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών σε Ανατολική Στερεά και Νότια Εύβοια. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 20 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 17 βαθμούς), 9 έως 22 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 8 έως 21 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 2 έως 18 βαθμούς), 11 έως 21 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 8 έως 23 βαθμούς στην Κρήτη, 8 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 12 έως 21 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και βαθμιαία στο Βορειοανατολικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών μετά το απόγευμα περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις βραδινές και πρωινές ώρες Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς που βαθμιαία θα ενισχυθούν σε μέτριους 4-5 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

