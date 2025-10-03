Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία από την Κυριακή 5 Οκτωβρίου το βράδυ με νέο βαρομετρικό χαμηλό με βροχές έως την Τετάρτη

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες σε πολλές περιοχές της χώρας. Στους Παξούς, τη Δράμα, τη Χαλκιδική και το ανατολικό Αιγαίο η βροχή ξεπέρασε τους 100 τόνους ανά στρέμμα, προκαλώντας τοπικά προβλήματα.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλιας, το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με περιορισμένα φαινόμενα σε στεριά και θάλασσα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Από το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα διασχίσει τη χώρα από τα βορειοδυτικά, φέρνοντας εκ νέου βροχές στις περισσότερες περιοχές έως και την Τετάρτη. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο καθώς και στα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, θα πνεύσουν ισχυροί βοριάδες και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση.

newsbomb.gr