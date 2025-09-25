Καιρός: Πότε η κακοκαιρία με επίμονες βροχές θα «χτυπήσει» την Αιτωλοακαρνανία

Οκτώ περιοχές, ανάμεσά τους την Αιτωλοακαρνανία, θα χτυπήσει η κακοκαιρία με επίμονες βροχές από το απόγευμα του Σαββάτου.

Τα Ιόνια νησιά, η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος αναμένεται να είναι οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις βροχές και τις καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, όπως προκύπτει από τους προγνωστικούς χάρτες για την επερχόμενη κακοκαιρία που δημοσίευσε ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι και οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο με ανοιχτό το ενδεχόμενο απαγορευτικού για τα πλοία, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση από 6 έως 8 βαθμούς Κελσίου

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για «ακραία επικίνδυνο καιρό» εξηγώντας σε ανάρτησή του ότι «σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής».

Σύμφωνα με τον ίδιο «ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες ανατροφοδοτούμενες συνεχώς μη μπορώντας να εκτονωθούν ανατολικότερα εξαιτίας και της βαρομετρικής διάταξης που αναμένεται να διαμορφωθεί (εκτιμώμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών). Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια».

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, όπως σημειώνει το protothema.gr, αναφέρει σε δίκη του ανάρτηση ότι θα υπάρξουν δύο σειρές επικινδυνότητας για τον καιρό των επόμενων ημερών:

-Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας από τις ισχυρές καταιγίδες (από την Κυριακή τα ξημερώματα): Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Ζάκυνθος

-Στη δεύτερη γραμμή: Κεφαλονιά-Ιθάκη, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία (από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής).

Δείτε χάρτες από τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής μέχρι τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας:

*Φωτογραφία αρχείου