Καιρός: Ποδαρικό με βροχές κάνει ο Οκτώβριος - Έρχεται 48ώρη κακοκαιρία τύπου «Π», ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Ποδαρικό με βροχές κάνει σήμερα Τετάρτη ο Οκτώβριος, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Ωστόσο την Πέμπτη και την Παρασκευή όπως αναφέρουν Γιώργος Τσατραφύλλιας, Γιάννης Καλλιάνος, Κλέαρχος Μαρουσάκης και Θοδωρής Κολυδάς με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η χώρα θα έρθει αντιμέτωπη με καταιγίδες, κατά τόπους επικίνδυνες, ενώ την εμφάνισή τους θα κάνουν και τα πρώτα χιόνια.

Νέα κακοκαιρία αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά. «Από το απόγευμα της Τετάρτης οργανώνεται το βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Ιταλία που βαθμιαία θα κινηθεί προς το Ιόνιο. Από το πρωί της Πέμπτης θα επηρεάσει τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, κινούμενο ανατολικότερα. Τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως μετά το μεσημέρι. Λαμβάνοντας υπόψιν μας όλα τα δεδομένα, εφιστούμε προσοχή πέραν της δυτικής Ελλάδος και στα βόρεια την Πέμπτη, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα την Παρασκευή», αναφέρει ο μετεωρολόγος του Star.

⚠️Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

✅Από το απόγευμα της Τετάρτης οργανώνεται το βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Ιταλία που βαθμιαία θα κινηθεί προς το Ιόνιο. Απο το πρωί της Πέμπτης θα επηρεάσει τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, κινούμενο ανατολικότερα. Τα έντονα… pic.twitter.com/wUw1DhDoJo — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 30, 2025

Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι, πτώση της θερμοκρασίας ακόμη και χιόνια στο Καϊμακτσαλάν, θα φέρει η νέα 48ώρη πανελλαδική κακοκαιρία τύπου «Π» σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

«Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης. Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2/10 το πρωί από τα δυτικά και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, μέχρι και την Παρασκευή 3/10. Συγκεκριμένα αναμένονται:

- Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα και να δίνουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη δυτική ,τη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο (καιρός τύπου Π).

- Θυελλώδεις βόρειοι και νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο αντίστοιχα.

- Πτώση της θερμοκρασία έως 8 βαθμούς στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

- Πασπάλισμα χιονιού δεν αποκλείεται την Παρασκευή το πρωί στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. (ενδεικτικό υψόμετρο 1500 μέτρα ). Λίγο χιονάκι θα πέσει και στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν!»

Ο καιρός σήμερα

Στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών αναμένονται το μεσημέρι και απόγεμα και στην Κρήτη. Στο υπόλοιπο Αιγαίο αναμένονται μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 24, στη Θεσσαλία από 14 έως 24, στην Ήπειρο από 10 έως 24, στη Στερεά από 12 έως 24, στην Πελοπόννησο από 9 έως 27, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 24, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 24, στις Κυκλάδες από 16 έως 25, στα Δωδεκάνησα από 21 έως 26 και στην Κρήτη από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων, ασθενών βροχών κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες, ασθενείς βροχές κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

protothema.gr