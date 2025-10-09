Καιρός - Πέμπτη: Βελτιωμένος, περιορίζονται οι βροχές - θερμοκρασία σε άνοδο

Βελτιωμένος θα είναι σήμερα Πέμπτη 9.10.25 ο καιρός με τις βροχές να περιορίζονται στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και να εξασθενούν και την θερμοκρασία να παρουσιάζει άνοδο.

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια, όμως το βράδυ και νωρίς το πρωί ο υδράργυρος θα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά «ο καιρός δείχνει, μια πιο ήπια και σταθερή εικόνα για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, οι περισσότερες περιοχές της χώρας θα απολαμβάνουν βελτιωμένες συνθήκες, με ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 5–6 μποφόρ, ενώ μόνο το Σάββατο αναμένεται μια πρόσκαιρη ενίσχυση στα 6–7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο ελαφρώς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κάτι που θυμίζει το γνώριμο πρόσωπο του φθινοπώρου.

Τις τελευταίες μέρες γίνεται λόγος για επερχόμενη ψυχρή εισβολή από τα βόρεια Βαλκάνια, όμως τέτοιες προβλέψεις είναι πρόωρες και παραπλανητικές. Παρότι πράγματι διαφαίνεται μια πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια Βαλκάνια, από την Τρίτη , δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν θα μας επηρεάσει. Εκείνο που μέχρι στιγμής μπορούμε να σας πούμε είναι ότι το φθινόπωρο συνεχίζει ήρεμα και με ρυθμό, χωρίς ακραίες εξάρσεις — όπως ακριβώς του αξίζει».

Ο καιρός σήμερα

Βροχές αναμένονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, όπου υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά σταδιακά ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 18-20, στη Θεσσαλία από 6 έως 22-23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 22-24, στα Επτάνησα από 10 έως 20-21 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 21-23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι σε ολόκληρη τη χώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις που στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο δε θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τα 5 μποφόρ. Ισχυροί δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ θα επικρατήσουν στην περιοχή του Καστελόριζου.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21-22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς.

protothema.gr