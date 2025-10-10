Καιρός - Παρασκευή: Βελτιωμένος με άνοδο θερμοκρασίας - Νέα κακοκαιρία προ των πυλών

Bελτιώνεται ο καιρός σήμερα Παρασκευή 10.10.25, με άνοδο θερμοκρασίας, καθώς απομακρύνονται τα βαρομετρικά χαμηλά που επηρέασαν τη χώρα, φέρνοντας τις κακοκαιρίες των τελευταίων ημερών.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, τις επόμενες ημέρες το κυριότερο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, χωρίς όμως βροχές. Ωστόσο τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν νέα κακοκαιρία από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η νέα κακοκαιρία θα φέρει βροχές και πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη και την Πέμπτη, όπως προειδοποίησε ο μετεωρολόγος του Open.

Από την πλευρά της η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη σε ανάρτησή της αναφέρει πως από τις 14 του μήνα και έπειτα, «τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν τη δημιουργία ενός ισχυρού Ω-εμποδιστή – ενός εκτεταμένου αντικυκλώνα στη βορειοδυτική Ευρώπη – ο οποίος ενδέχεται να ευνοήσει την κάθοδο ψυχρότερων και πιο ασταθών αερίων μαζών προς τη χώρα μας».

«Ανάσα καλοκαιρίας πριν τη φθινοπωρινή μεταβολή…

Σημαντική βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή περίπου μέχρι τη Δευτέρα, με κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και τις γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, κοντά ή λίγο πιο κάτω από τις κανονικές τιμές για την εποχή, γύρω στους 22 με 24 βαθμούς, και τοπικά λίγο υψηλότερα.

Ιδιαίτερα το σαββατοκύριακο στην Αττική, το θερμόμετρο θα αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς.

Παράλληλα, η πρωινή και βραδινή ψύχρα θα διατηρηθεί, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά-ημιορεινά τμήματα όπου θα καταγράφονται μονοψήφιες τιμές.

Ωστόσο, από τις 14 του μήνα και έπειτα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν τη δημιουργία ενός ισχυρού Ω-εμποδιστή — ενός εκτεταμένου αντικυκλώνα στη βορειοδυτική Ευρώπη — ο οποίος ενδέχεται να ευνοήσει την κάθοδο ψυχρότερων και πιο ασταθών αερίων μαζών προς τη χώρα μας.

Αν το συγκεκριμένο σενάριο επιβεβαιωθεί, θα οδηγήσει σε αλλαγή του καιρικού σκηνικού, με αξιόλογες βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας, δίνοντας φθινοπωρινό έως και χειμωνιάτικο χαρακτήρα στον καιρό.

Η εβδομάδα που διανύουμε είναι επομένως μια καλή ευκαιρία για εξωτερικές εργασίες και δραστηριότητες, πριν τη νέα μεταβολή που θα παρακολουθούμε και θα δούμε αναλυτικά, εφόσον επιβεβαιωθεί από τα επόμενα προγνωστικά στοιχεία».

Ο καιρός σήμερα

Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 21-23, στη Θεσσαλία από 6 έως 23-24 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 20-22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 23-25, στα Επτάνησα από 11 έως 22-23 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι σε ολόκληρη τη χώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με τις εντάσεις τους να φτάνουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23-25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22-23 βαθμούς.

