Καιρός: Νέα 48ώρη κακοκαιρία έρχεται από σήμερα στη χώρα μας - Ποιες περιοχές θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει την χώρα μας το επόμενο 48ώρο. Αιτία θα είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα προσεγγίσει τον Ελληνικό χώρο από βορειοδυτικά, με το ψυχρό του μέτωπο να διασχίζει τη χώρα έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

- Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10

- Η ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι τη Δευτέρα 06/10 και την Τρίτη 07/10 στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ

- Η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη 07/10 σε σχέση με τα επίπεδα της Δευτέρας 06/10

- Στους σχετικούς χάρτες παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και ο υετός που αναμένεται (1) το πρωί, (2) το μεσημέρι και (3) τις πρώτες βραδινές ώρες της Δευτέρας 06/10

Κολυδάς: Πιθανόν έντονες βροχές και καταιγίδες

Στο γεγονός ότι η ΕΜΥ δεν εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Φαινομένων και επέλεξε να βάλει τη νέα μεταβολή του καιρού στην ενότητα «προειδοποιήσεις» αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς

«Σας ενημερώνω ότι η ΕΜΥ επέλεξε την προειδοποίηση για τη νέα μεταβολή του καιρού να την εντάξει στη γενική πρόγνωση του καιρού και στην ενότητα "προειδοποιήσεις", όπου για τη Δευτέρα χαρακτηριστικά αναφέρεται:

" Πιθανώς κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά μέχρι αργά το απόγευμα και στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα."

Σας παραθέτω σε βίντεο τον υετό ανά ώρα έως το μεσημέρι της Τρίτης 7/8/2025 για καλύτερη ενημέρωσή σας».

Τσατραφύλλιας: Το χαμηλό με την κωδική ονομασία "BARBARA" φτάνει και στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβας

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «το χαμηλό με την κωδική ονομασία "BARBARA" που φτάνει και στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβας...».

Στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει από σήμερα το βράδυ ο καιρός και για 48 ώρες με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πρόκειται για μία κλασσική για την εποχή μεταβολή του καιρού η οποία θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά και είναι περισσότερο ευεργετική παρά επικίνδυνη!»

Μάλιστα παραθέτει και τις περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή:

«Τη Δευτέρα : η δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, η Μακεδονία, η Θρακή και τα νησιά του βορείου Αιγαίου. Λίγες βροχές το πρωί και την Αττική.

Την Τρίτη : Θράκη, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου, βόρειες κυκλαδες και Δωδεκάνησα. Λίγες βροχές το μεσημέρι και στην Αττική.

Η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι την Τετάρτη μέχρι 8 βαθμούς .Το μεσημέρι θα βρεθεί κοντά στους 20 βαθμούς .Το κρύο θα είναι αισθητό νωρίς το πρωί και το βράδυ ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα όπου θα έχουμε μονοψήφιες τιμές.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι βοριάδες στο Ιόνιο και οι δυτικοί άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Από την Τετάρτη και για αρκετές ημέρες δεν φαίνεται να μας επηρεάζει άλλο σύστημα με τη θερμοκρασία κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα!»

Ο καιρός σήμερα

Αναμένονται βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά τμήματα της χώρας και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα. Τα φαινόμενα στα δυτικά έως το πρωί, στην Πελοπόννησο από το πρωί έως το μεσημέρι και στη Θράκη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη από το απόγευμα κι έπειτα, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 20, στη Θεσσαλία από 13 έως 25, στην Ήπειρο από 14 έως 19, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 11 έως 25, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 22, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 25, στις Κυκλάδες από 15 έως 24, στα Δωδεκάνησα από 18 έως 23 και στην Κρήτη από 12 έως 26.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως μετά το απόγευμα, στα βόρεια τμήματά του, θα στραφούν σε βόρειους 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Από το πρωί και από βόρεια προς νότια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 έως 6 και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν. Βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και βροχές έως το απόγευμα. Τα φαινόμενα κατά τις πρωινές ώρες ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 19 βαθμούς.

protothema.gr