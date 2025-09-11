Καιρός: Μίξη με υψηλές θερμοκρασίες, βροχές και καταιγίδες

Μίξη από υψηλές θερμοκρασίες, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα περιλαμβάνει το σημερινό σκηνικό του καιρού.

Κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Ιταλία θα επηρεάσει σημαντικό μέρος της χώρας μας το επόμενο 48ωρο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο μετεωρολόγος του Open ανέφερε πως σήμερα Πέμπτη, και την Παρασκευή, ο καιρός θα παρουσιάσει αστάθεια κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Αντίθετα, στο υπόλοιπο μισό θα επικρατεί ηλιοφάνεια και καλές συνθήκες.

Όπως τόνισε, θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ισχυρά φαινόμενα.

«Η χώρα από την Πέμπτη σπάει στα δύο. Την Πέμπτη (11/9) και την Παρασκευή (12/9), το σκηνικό αλλάζει στα βόρεια και βορειοδυτικά. Εκεί αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις και αυξημένη συχνότητα κεραυνών. Tο Σαββατοκύριακο αυτή η αστάθεια θα υποχωρήσει» τόνισε ο Κλ. Μαρουσάκης.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Πέμπτη (11/9)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα προκαλέσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και στη δυτική Στερεά, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα βόρεια τμήματα του Ιονίου νότιοι με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο αφού στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 33 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στη Μακεδονία κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Στα βόρεια τμήματα του Ιονίου θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα νησιά του Ιονίου η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

