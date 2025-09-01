Καιρός: Με ζέστη και χωρίς βροχές μας κάνει ποδαρικό ο Σεπτέμβριος

Ποδαρικό με καλό καιρό και ζέστη θα κάνει ο Σεπτέμβρης με τον υδράργυρο τις επόμενες ημέρες να βρίσκεται 4 με 6 βαθμούς πάνω από τα κλιματικά δεδομένα της χώρας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο μετεωρολόγος του Alpha σημειώνει ότι «σε συνδυασμό και με την πιο ζεστή Θάλασσα αυτή την εποχή, ο καιρός θα είναι ιδανικός για τα τελευταία μπάνια, ενώ η Τετάρτη 3/9/25 θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας με τον υδράργυρο να φλερτάρει με τους 38 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία και τους 36-37 στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, την Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική με τους 35-36 βαθμούς και τους 32-33 στη Θεσσαλονίκη».

Mε 37 βαθμούς έριξε αυλαία ο Αύγουστος του 2025

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη χώρα την Κυριακή 31/08, με τις μέγιστες τιμές της να ξεπερνούν τοπικά τους 37°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Στυλίδα Φθιώτιδας και στο Άργος. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 29 από τους 537 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς.

Ο καιρός σήμερα

Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσεις ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 32-33, στην Κεντρική Ελλάδα από 16 έως 32-34 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 29 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 32-34 και τοπικά στα ανατολικά έως 35 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 29, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 29-31 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Δυτικό Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ, στο Νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι με ίδιες εντάσεις, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν ασθενείς άνεμοι διαφόρων διευθύνσεων. Δυτικό ρεύμα με εντάσεις έως 5 μποφόρ θα επικρατήσει στον Κορινθιακό Κόλπο.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33-35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς.

protothema.gr