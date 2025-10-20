Καιρός: Με βροχές ξεκινάει η εβδομάδα και θα τελειώσει με 28άρια!

Σε φθινοπωρινούς ρυθμούς και με βροχές θα κινηθεί ο καιρός αυτή την εβδομάδα με δύο κύματα κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν τη χώρα από σήμερα έως και την Πέμπτη αφού ο Οκτώβριος θα τελειώσει με θερμοκρασία έως και 28 βαθμούς

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχοπτώσεις, τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά, νότια και νησιωτικά τμήματα της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, το πρώτο κύμα θα επηρεάσει τη χώρα σήμερα και αύριο, ενώ το δεύτερο, μικρότερης διάρκειας αλλά με έντονα φαινόμενα, θα φτάσει την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για πολύ καλές ποτιστικές βροχές που σήμερα θα επηρεάσουν το νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και το νότιο Αιγαίο. Σταδιακή βελτίωση -αλλά πρόσκαιρη - από το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ την Τετάρτη και Πέμπτη έρχεται το δεύτερο κύμα που θα επηρεάσει τα δυτικά τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ( "καιρός του ανάποδου Π " ). Βελτίωση του καιρού από Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου), ενώ η πρόγνωση για την 28η είναι ακόμη επισφαλής )

🎯ΠΟΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ- "Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"

✅ Πολύ καλές ποτιστικές βροχές σήμερα σε όλα τα κεντρικά και νότια . Οι καταιγίδες από το απόγευμα θα πλησιάσουν στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και αύριο θα επηρεάσουν και το νότιο Αιγαίο . Σταδιακή βελτίωση -αλλά πρόσκαιρη - από… pic.twitter.com/N2Y0TyNboK — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 19, 2025

Τσατραφύλλιας: "Αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια!"

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του αναλύει ανά ημέρα που θα σημειωθούν βροχές.

Δευτέρα-Τρίτη: Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι περισσότερες βροχές. Σκόρπια ψιλόβροχα ή συννεφιές στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία σε άνοδο.

Τετάρτη-Πέμπτη: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. (Καιρός ανάποδο "Π"). Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.

Παρασκευή -Σάββατο - Κυριακή-Δευτέρα: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα ( πάνω από 28 βαθμούς ).

Ανήμερα της Εθνικής μας εορτής, 28ης, η πρόγνωση προς το παρόν, παρουσιάζει χαμηλή αξιοπιστία!

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται νεφώσεις στη χώρα με βροχές κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα, καταιγίδες στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το απόγευμα στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Στερεά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 19, στη Θεσσαλία από 12 έως 19, στην Ήπειρο από 9 έως 21, στη Στερεά από 12 έως 20, στην Πελοπόννησο από 14 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 22, στο Βόρειο Αιγαίο από 12 έως 20, στο υπόλοιπο Αιγαίο από 16 έως 21, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με λίγες βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς

Κεντρική φώτο: [381256] ΒΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗNA (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

protothema.gr