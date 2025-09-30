Καιρός: Με βροχές θα κυλήσει τις επόμενες ημέρες - Νέα κακοκαιρία έρχεται από την Πέμπτη

Με βροχές και καταιγίδες θα κυλήσει ο καιρός και τις επόμενες μέρες, ενώ νέα κακοκαιρία έρχεται από την Πέμπτη, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ο καιρός έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα κυλήσει με πολλές βροχές σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, ιδίως στα Δυτικά τα Κεντρικά και Βόρεια καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο ( περίπου καιρός του "Π") . Τα χαμηλά που έρχονται από την Ιταλία θα επηρεάσουν και τη χώρα μας με το πρώτο σύστημα να προκαλεί πολλές βροχές την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Την εβδομάδα από 6-13 Οκτωβρίου οι βροχές θα υποχωρήσουν

☔"Ο ΜΗΝΑΣ ΧΑΝΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ , Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΧΑΝΕΙ"

(ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ.

✅Καλημέρα και καλή εβδομάδα . Με πολλές βροχές θα κυλήσει ο καιρός εως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος και σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, ιδίως στα Δυτικά τα… pic.twitter.com/6jYe5wyzJV — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 29, 2025

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του τονίζει ότι μετά από αρκετό καιρό, ήρθε η ώρα να μας επισκεφτεί ένα καλά οργανωμένο σύστημα το οποίο θα μας επηρεάσει το διήμερο της προσεχούς Πέμπτης και Παρασκευής.

«Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας θα είναι οι βροχές σχεδόν Πανελλαδικής εμβέλειας, οι ισχυρές καταιγίδες, οι ισχυροί άνεμοι στα πελάγη, η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια αλλά και τα χιόνια στα ορεινά κυρίως της Βορειοδυτικής χώρας, ενώ συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία θα χιονίσει ακόμα και πάνω περίπου από τα 700-800 μέτρα (ενδεικτικά) μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και προς το ξημέρωμα της Παρασκευής.

ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Από αργά το βράδυ της Τετάρτης και μέσα στη νύχτα προς το ξημέρωμα της Πέμπτης θα αρχίσουν να εκδηλώνονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο και στα Δυτικά ηπειρωτικά ενώ μέχρι το πέρας της Πέμπτης τα φαινόμενα θα έχουν επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας. Την Παρασκευή το πρωί τα ισχυρά φαινόμενα θα απασχολούν κυρίως το ανατολικό τμήμα του Αιγαίου ενώ ταυτόχρονα θα βρέχει στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πιο ήπιες όμως εντάσεις. Σταδιακά μέχρι το πέρας της Παρασκευής φαίνεται ότι το σύστημα αυτό θα παύει να μας επηρεάζει και θα μείνουν απλά κάποιες λίγες τοπικές βροχές το Σάββατο.

ΠΙΘΑΝΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Τα πιο ισχυρά φαινόμενα φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν στα Δυτικά, στα Βόρεια και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (περίπου το πρωί της Παρασκευής εκεί). Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και σε άλλες πιο κεντρικές περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα στην Αττική που φαίνεται ότι μέσα στην Πέμπτη θα επηρεαστεί και αυτή από το σύστημα αυτό με βροχές και πιθανές καταιγίδες.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΣΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 112

Υπάρχουν ραντάρ που αποτυπώνουν ξεκάθαρα την κίνηση ενός πυρήνα καταιγίδων, μιας γραμμής λαίλαπας ή ακόμα και την ένταση των φαινομένων ακόμη και σε πολύ τοπικό επίπεδο.

Καλό θα ήταν επομένως, για να μην συμβεί αυτό που έγινε άσκοπα στη Δυτική Ελλάδα πριν από 2-3 μέρες, η χρήση του 112 να μην γίνεται μόνο και μόνο επειδή κάποια μοντέλα δίνουν σε προγνωστικό επίπεδο πολλά χιλιοστά βροχής σε συγκεκριμένες περιοχές αλλά να δοθεί προσοχή στις περιοχές που πλησιάζουν τα έντονα φαινόμενα. Δηλαδή, ο συνδυασμός των προγνωστικών μοντέλων, ο τύπους του καιρού, η θέση του χαμηλού, η κίνηση των πυρήνων καταιγίδων και των βροχοπτώσεων αλλά και η εμπειρία των προγνωστών είναι ικανά για να γίνεται πιο σωστά η χρήση του 112.

ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ

Οι άνεμοι στα πελάγη κατά τη διάρκεια του διημέρου Πέμπτης και Παρασκευής θα πνέουν ισχυροί με εντάσεις που θα αγγίζουν τα 7-8 μποφόρ (ειδικά την Πέμπτη). Πιθανή απότομη ενίσχυση των ανέμων ίσως υπάρξει και στην περίπτωση απότομης έναρξης μιας καταιγίδας.

ΧΑΡΤΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

Με βάση το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόγνωσης (ECMWF), στον χάρτη από το windy.com, αποτυπώνονται με χρωματισμούς οι περιοχές που θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της Πέμπτης - Παρασκευής. Εκεί που τα χρώματα είναι κίτρινα και ειδικά πορτοκαλί τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα. Όπως βλέπετε θα βρέξει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλού πιο ήπια και πιο τοπικά, αλλού πιο γενικευμένα και πιο ισχυρά.

Πάντως η κακοκαιρία αυτή είναι μια τυπική κακοκαιρία της εποχής που κάθε χρόνο βιώνουμε, πολλές φορές. Όμως χρειάζεται μια προσοχή όταν δούμε ότι στην περιοχή μας ξεκινούν έντονα φαινόμενα».

Ο καιρός σήμερα

Αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους ενώ σποραδικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στη Θράκη, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στην Ανατολική Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 23, στη Θεσσαλία από 12 έως 25, στην Ήπειρο από 10 έως 22, στη Στερεά από 10 έως 24, στην Πελοπόννησο από 9 έως 27, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 23, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 24, στις Κυκλάδες από 16 έως 24, στα Δωδεκάνησα από 20 έως 25 και στην Κρήτη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα όπου θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ πιθανότητα βροχοπτώσεων υπάρχει κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

protothema.gr