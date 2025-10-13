Καιρός: Με βροχές η νέα εβδομάδα - Από Τετάρτη εντείνονται τα φιαινόμενα

Με βροχές θα ξεκινήσει η εβδομάδα με τα φαινόμενα να εντείνονται από την Τετάρτη, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Για έντονες μπόρες στη Ζάκυνθο και τη νότια Πελοπόννησο σήμερα κάνει λόγο στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος ωστόσο σημειώνει πως τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν σταδιακά μέχρι το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, χωρίς κάτι το αξιόλογο.

Την Τρίτη, σύμφωνα με τον έμπειρο προγνώστη καιρού, ενδέχεται να διατηρηθούν κάποιες τοπικές μπόρες στα νότια, όμως θα εξασθενίσουν γρήγορα μέσα στη μέρα. Από την Τετάρτη, αναμένεται σταδιακή αλλαγή του καιρού, αρχικά από τα ανατολικά ηπειρωτικά, με βροχές από τις πρωινές και προμεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περιοχές όπως η δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά και η ανατολική Πελοπόννησος.

Την Πέμπτη, ο καιρός φαίνεται να μπαίνει σε μια πιο “βροχερή φάση”, κυρίως στη δυτικοκεντρική χώρα. Το Ιόνιο, η Ήπειρος, η βορειοδυτική Πελοπόννησος, η δυτική Στερεά, η Θεσσαλία και η δυτική Μακεδονία θα δεχτούν αρκετές βροχές. Από την Παρασκευή, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός αναμένεται να “αγριέψει” περισσότερο, με πιο έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα. Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει πως οι περιοχές που θα δεχτούν τα πιο έντονα φαινόμενα είναι η βορειοδυτική Πελοπόννησος, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Θεσσαλία.

«Στην Ελλάδα, μετά από μια ανάσα ευδείας και ήπιων θερμοκρασιών, η Μεσογειακή δίοδος μένει ανοιχτή και τα συστήματα από την κεντρική Μεσόγειο φαίνεται να βρίσκουν δρόμο προς τα ανατολικά – με βροχές στη χώρα μας στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Οι βροχές αυτές φαίνεται να επηρεάζουν κυρίως τα δυτικά», αναφέρει από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Ο καιρός σήμερα

Tοπικές βροχές αναμένονται στα νότια Επτάνησα, σε περιοχές της Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου και ενδεχομένως στα Κύθηρα, ενώ υπαρκτό είναι το ενδεχόμενο εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 20-22, στη Θεσσαλία από 7 έως 22-23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 20-21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 22-24, στα Επτάνησα από 12 έως 21-22 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι αλλά το απόγευμα θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικές νεφώσεις και περιορισμένη τοπικά ορατότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κυρίως διευθύνσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21-23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21-22 βαθμούς.

