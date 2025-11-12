Καιρός: Με βοριαδάκι και χωρίς βροχές έως το τέλος της εβδομάδας

Μετά το έντονο πέρασμα κακοκαιρίας που έπληξε το ανατολικό Αιγαίο, ο καιρός σταδιακά βελτιώνεται σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, οι επόμενες ημέρες έως και την Κυριακή 16 Νοεμβρίου θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια, βοριαδάκι και κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή.

Οι μετεωρολόγοι συμφωνούν ότι η καλοκαιρία θα διατηρηθεί έως το τέλος της εβδομάδας, προσφέροντας μια πρόσκαιρη ανάπαυλα πριν την επόμενη μεταβολή του καιρού που αναμένεται προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

«Θα πάρουμε μια μεγάλη “ανάσα” χωρίς βροχές ως το τέλος της εβδομάδος, με βοριαδακι και κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή», αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

ΜΙΑ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ…

Θα πάρουμε μια μεγάλη "ανάσα" χωρίς βροχές ως το τέλος της εβδομάδος, με βοριαδακι και κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή.@Starchannelnew1 @duthnac pic.twitter.com/LZSlgKMEkM — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 11, 2025

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εστίασε στις βροχές που σημειώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο, επισημαίνοντας ότι τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν στο ανατολικό Αιγαίο ήταν ακραία. Όπως σημείωσε, «ιδιαίτερα στα παραθαλάσσια και παράκτια τμήματα ανατολικά της Λέσβου, σύμφωνα με τη δορυφορική απεικόνιση, έπεσαν πάνω από 400 τόνοι νερού ανά στρέμμα».

«Με λίγα λόγια το νέρο που πέφτει σε 4 Νοέμβριους στο νησί έπεσε σε λίγες ώρες. Στην Καλλονή και στη Σκάλα τα ύψη βροχής άγγιξαν τους 200 τόνους ανά στρέμμα μέσα σε λίγες ώρες», πρόσθεσε ο Τσατραφύλλιας, υπογραμμίζοντας την ένταση των φαινομένων που προηγήθηκαν της εξασθένησης.

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές σε Σποράδες, Εύβοια και πιθανόν σε Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Θεσσαλία και μετά το μεσημέρι σε Κυκλάδες, Κρήτη και πιθανόν Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 14 βαθμούς), 10 έως 19 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 10 έως 18 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 5 έως 16 βαθμούς), 13 έως 20 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 12 έως 21 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στο Βόρειο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια τμήματα περιμένουμε την Τετάρτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

