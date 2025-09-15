Καιρός: Με σποραδικές βροχές από το μεσημέρι ξεκινά η εβδομάδα

Με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες ειδικά μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει η εβδομάδα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό.

Σύμφωνα, όμως, με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, οι βροχές αυτές θα είναι εξαίρεση καθώς, όπως αναφέρει σε σνάρτησή του στο Facebook, «απογοητευτικά είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία (τόσο τα μεσοπρόθεσμα όσο και τα μακροπρόθεσμα) για τις βροχοπτώσεις το επόμενο διάστημα στη χώρα μας. Μάλιστα αξιόλογες βροχές δεν φαίνονται στον ορίζοντα».

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, πρόσκαιρη βελτίωση και εκ νέου αύξηση νεφώσεων το μεσημέρι, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στα δυτικά θα φτάσει τους 31 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα φτάσει τους 29 με 31 και τοπικά τους 32, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κατά τόπους θα εκδηλωθούν όμβροι ή μεμωνομένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βαθμιαία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόσκαιρη βελτίωση και εκ νέου αυξηση νεφώσεων το μεσημέρι, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Τσατραφύλλιας: Δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές

«Άλλο ένα καμπανάκι λειψυδρίας...» αναφέρει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγώντας ότι «απογοητευτικά είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία (τόσο τα μεσοπρόθεσμα όσο και τα μακροπρόθεσμα) για τις βροχοπτώσεις το επόμενο διάστημα στη χώρα μας. Μάλιστα αξιόλογες βροχές δεν φαίνονται στον ορίζοντα».

«Αναμφισβήτητα η έλλειψη επαρκούς ποσότητας καθαρού και διαθέσιμου νερού, έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Τα στοιχεία δείχνουν μείωση των ετήσιων βροχοπτώσεων έως και 30% σε κάποιες περιοχές της επικράτειας μέχρι το 2050, με παράλληλη αύξηση της θερμοκρασίας και μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας. Επίσης πολλές μελέτες υπογραμμίζουν ότι το δίκτυο ύδρευσης στη χώρα μας έχει μεγάλες απώλειες (έως και 40%), οι ταμιευτήρες δεν επαρκούν και μάλιστα λείπει η ορθολογική διαχείριση. Τεχνικές λύσεις όπως η συλλογή βρόχινου νερού, η επαναχρησιμοποίηση νερού, οι σωστές αρδευτικές μέθοδοι και η αφαλάτωση μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη λειψυδρία, εφόσον υπάρξει συντονισμένη εφαρμογή και χρηματοδότηση. Επομένως η Λειψυδρία δεν είναι πια ένα μελλοντικό σενάριο. Είναι ήδη εδώ! Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι το νερό είναι ζωή και δεν είναι ανεξάντλητο!» καταλήγει στην ανάρτησή του.

