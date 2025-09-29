Καιρός: Με καταιγίδες το πρωί και ψύχρα ξεκινάει η εβδομάδα - Έρχονται πολλές βροχές από Πέμπτη

Η εβδομάδα ξεκινά με ψύχρα και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, ενώ σύμφωνα με τους μετεωρολόγους από την Πέμπτη και μετά έρχονται πολλές βροχές

Χωρίς προβλήματα εξελίχθηκε η πρώτη κακοκαιρία του Φθινοπώρου, καθώς όπως εξήγησε σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας το σύστημα κινήθηκε αργά και έδωσε τα περισσότερα φαινόμενα μέσα στη θάλασσα ανοιχτά του Ιονίου. Ωστόσο σημείωσε ότι το τελευταίο 12ωρο έπεσαν σχεδόν 50 τόνοι νερού στο κεντρικό Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Σύμφωνα με το Meteo.gr το μεγαλύτερο ύψος βροχής χθες μέχρι και τις 19:00 ώρα Ελλάδας καταγράφηκε στη Ζάκυνθο με 113.8 mm.

Το γεγονός ότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για πλημμυρικά φαινόμενα και έντονη κακοκαιρία έπεσαν έξω δεν έμεινε ασχολίαστο από τον κ. Τσατραφύλλια, ο οποίος σε νέα του ανάρτηση ανέφερε πως «έχουμε φτάσει σε σημείο να γκρινιάζουμε γιατί σήμερα δεν είχαμε πλημμύρες αφού ήχησε το 112. Να ενημερώσω ότι μέχρι τώρα έχουν πέσει πάνω από 110 τόνους νερό ανά στρέμμα στην Ηλεία και πάνω από 100 τόνους στη Ζάκυνθο».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρεται στα 118mm βροχής σημειώθηκαν ήδη μέχρι και τις 19:00 της Κυριακής στο μετεωρολογικό Σταθμό της Ζακύνθου, ενώ κάνει λόγο για νέα διαταραχή που αναμένεται από την Πέμπτη.

Τα 118 mm βροχής σημειώθηκαν ήδη μέχρι και τις 19:00 της Κυριακής στο μετεωρολογικό Σταθμό της Ζακύνθου του @meteogr .

Τα ίδια περίπου ύψη βροχής καταγράφονται και από τον δορυφόρο της JAXA .

Τα ίδια περίπου ύψη βροχής καταγράφονται και από τον δορυφόρο της JAXA.

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 28, 2025

Προειδοποίηση για πολλές βροχές και τοπικές καταιγίδες από Πέμπτη και από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ «και έπεται συνέχεια», όπως γράφει σε ανάρτησή του στο Facebook στην οποία προσθέτει ότι «οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε σχετικώς χαμηλά επίπεδα και το ανάλογο ντύσιμο και η ομπρέλα είναι απαραίτητα».

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους το βασικό μέτωπο της κακοκαιρίας θα επηρεάσει το Αιγαίο όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι σε Κυκλάδες, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, και στη συνέχεια θα εξασθενήσουν. Παράλληλα η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα.

«Τη Δευτέρα οι βροχές θα μετακινηθούν προς τις Κυκλάδες και τα νοτιοδυτικά της Κρήτης, επηρεάζοντας στη συνέχεια και τα βόρεια Δωδεκάνησα. Την Τρίτη και την Τετάρτη προβλέπονται παροδικές βροχές στο βορειοδυτικό Αιγαίο, στην ανατολική Θεσσαλία και στα ανατολικά της Πελοποννήσου. Ωστόσο, από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει εκ νέου έντονα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα», αναφέρει στην πρόγνωσή του ο Σάκης Αρναούτογλου.

