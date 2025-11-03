Καιρός: Με ήπιες οι καιρικές συνθήκες αρχίζει η εβδομάδα – Επιδείνωση του καιρού από την Τρίτη

Mε ήπιες καιρικές συνθήκες και ηλιοφάνεια σε αρκετές περιοχές ξεκινάει η εβδομάδα, ωστόσο σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ έρχεται σταδιακή επιδείνωση από την Τρίτη, με βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Από την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Ένα ψυχρό μέτωπο αναμένεται να επηρεάσει τη βόρεια και δυτική Ελλάδα, με τις πρώτες βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπους τα 6 μποφόρ. Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, η κακοκαιρία θα επεκταθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας σταδιακά την Αττική και τις Κυκλάδες με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα πέσει περαιτέρω, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 18 °C στα βόρεια και τους 20 °C στα κεντρικά και νότια. Η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι πιο κρύες ημέρες, με εξασθένηση των φαινομένων αλλά με αρκετή ψύχρα, ειδικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Για έντονα φαινόμενα την Τρίτη με βροχές και στην Αττική κάνει λόγο στην πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο το μεσημέρι και το απόγευμα της Δευτέρας ο καιρός θα είναι πολύ άστατος σε Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και στη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Την Τρίτη ο καιρός αλλάζει ακόμη περισσότερο με βροχές στα δυτικά και ΒΔ, αλλά και στα βόρεια-βορειοανατολικά της χώρας. Και στην Αττική θα έχουμε βροχές και την Τετάρτη θα έχουμε αστάθεια στα πιο ανατολικά τμήματα της χώρας. Από Τρίτη η θερμοκρασία πέφτει και μέχρι τις 11/11 θα πέσει ακόμα περισσότερο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, «επιστρέφουν από βδομάδα οι βροχές, ενώ μετά από πολύ καιρό οι θερμοκρασία πέφτει κατά 4 με 5 βαθμούς Κελσίου και επανέρχεται σε κανονικά επίπεδα. Στο μετεώγραμμα διακρίνουμε την πορεία της θερμοκρασίας στη στάθμη των 850 hPa (1500m) που χρησιμοποιείται συχνά για την ανάλυση των θερμοκρασιακών μεταβολών στο κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας, καθώς και τις βροχοπτώσεις στην περιοχή της Αθήνας».

“ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ”

✅Επιστρέφουν απο βδομάδα οι βροχές, ενώ μετά από πολύ καιρό οι θερμοκρασία πέφτει κατα 4 με 5 βαθμούς Κελσίου και επανέρχεται σε κανονικά επίπεδα .

Ο καιρός σήμερα

Στην Κέρκυρα αναμένονται βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με όμβρους τοπικού χαρακτήρα. Τις μεσημεριανές ώρες τα φαινόμενα στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο θα ενταθούν, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα υπόλοιπα Επτάνησα και στα δυτικά ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 20-22, στη Θεσσαλία από 8 έως 23-25 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 21-23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 23-25, στα Επτάνησα από 14 έως 20-22 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά ασθενείς άνεμοι, αλλά από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ, Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι, επίσης με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22-24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το απόγευμα. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20-22 βαθμούς.

