Καιρός: Με ηλιοφάνεια σήμερα οι παρελάσεις, μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Σε αντίθεση με την χθεσινή αστάθεια στη Θεσσαλονίκη όπου οι μαθητική παρέλαση έγινε υπό καταρρακτώδη βροχή, σήμερα οι εκδηλώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας για την 28η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν με καλές καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης θα έχουμε λίγα φαινόμενα προς το ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο, μέχρι και νωρίς το μεσημέρι, όχι όμως κάτι αξιόλογο. Υψηλές θα είναι οι θερμοκρασίες, ειδικά σε νοτιοανατολική και νότια Ελλάδα, με τον υδράργυρο να δείχνει 25-27 βαθμούς Κελσίου.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του σημειώνει ότι ο καιρός θα σταθεί σύμμαχος των μαθητικών και στρατιωτικών παρελάσεων, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για την έξοδο των πολιτών από τις 12 το μεσημέρι μέχρις τις 15:00. Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 18 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Αθήνα, 20 στην Πάτρα, ενώ σε Ηράκλειο, Λάρισα και Βόλο ο υδράργυρος θα φτάσει έως και τους 23–24 βαθμούς Κελσίου. Μόνη πιο «δροσερή» εξαίρεση τα Ιωάννινα, όπου ο μετεωρολόγος προβλέπει μέγιστη θερμοκρασία 16°C. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια, χωρίς όμως να απειλούν τις εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, ο καιρός σήμερα βελτιώνεται σημαντικά σε όλη τη χώρα. Μόνο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ωστόσο, ο καιρός θα είναι αίθριος, με ήλιο και θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ίσως έχουμε κάποιες αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ.

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια Κρήτη τη Δευτέρα – Στους 33-34 °C ο υδράργυρος

Πολύ υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη Βόρεια Κρήτη τη Δευτέρα 27/10/2025, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 33-34 °C. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.

Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25 °C σε 268 από τους 550 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό ~ 49%).

Ο καιρός σήμερα

Στα δυτική και βόρεια χώρα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα, κυρίως στα δυτικά και στα Δωδεκάνησα. Από τις μεσημεριανές ώρες βροχές και πιθανώς καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 20-22, στη Θεσσαλία από 7 έως 24-26 βαθμούς, στην Ήπειρο από 7 έως 19-20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 22-24, στα Επτάνησα από 13 έως 21, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 11 έως 20 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Δυτικό ρεύμα με εντάσεις έως 6 μποφόρ θα επικρατήσει στον Κορινθιακό

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, στα δυτικά του νομού έως 5 μποφόρ και τοπικά στις δυτικές ακτές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23-24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20-21 βαθμούς.

