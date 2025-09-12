Καιρός: Με 35αρια φεύγει η εβδομάδα - Βροχερό το Σαββατοκύριακο

Με 35αρια θα κυλήσει το σημερινό 24ωρο με λίγες βροχές στην ανατολική Μακεδονία και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θράκη, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται βροχερό

Σύμφωνα με την πρόγνωση για τον καιρό του Σαββατοκύριακου, το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ενώ την Κυριακή αναμένονται περισσότερες βροχές στη δυτική Ελλάδα και ενδεχομένως τη Θεσσαλία.

Η επόμενη εβδομάδα, δε, ξεκινά με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η πρόγνωση για τον καιρό σήμερα, Παρασκευή

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στην κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά τους 34 με 35 βαθμούς, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ιονίου και τις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

ΚΑΙΡΌΣ: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

ΑΝΕΜΟΙ: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά μετά το μεσημέρι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

ΚΑΙΡΌΣ: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά.

ΑΝΕΜΟΙ: Αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα βόρεια και ανατολικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και μικρή άνοδο στη δυτική Ελλάδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, όμως γρήγορα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και βαθμιαία από το μεσημέρι στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και πιθανώς τη Θεσσαλία, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες.

protothema.gr