Καιρός: Καταιγίδες σήμερα και αύριο - Δυτικά, Ιόνιο και Ήπειρος αναμένονται έντονα φαινόμενα

Ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις πρώτες ώρες έως και αύριο το πρωί (23/10), σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά το Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το μεσημέρι έως της νύχτα της Τετάρτης 22/10 προς Πέμπτη 23/10 ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Νότιο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά.

Στη συνέχεια και έως το πρωί της Πέμπτης 23/10 τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Στερεά και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, πιθανότητα ισχυρών κατά τόπους φαινόμενων υπάρχει και για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το μεσημέρι και απόγευμα της Πέμπτης 23/10.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των επεισοδίων βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Τετάρτη 22/10 κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Στους σχετικούς χάρτες παρουσιάζεται ο υετός και ο άνεμος που αναμένονται (1) το πρωί και (2) τις πρώτες βραδινές ώρες της Τετάρτης 22/10.

Χάρτης 1. Ο υετός και ο άνεμος που αναμένονται το πρωί της Τετάρτης 22/10

Χάρτης 2. Ο υετός και ο άνεμος που αναμένονται τις πρώτες βραδινές ώρες της Τετάρτης 22/10

Συνεχίζονται οι βροχές μέχρι την Πέμπτη κυρίως στα δυτικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, γράφει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Ο καιρός σήμερα

Aρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το μεσημέρι ισχυρά φαινόμενα αναμένονται κυρίως στο Νότιο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά. Τοπικές βροχές, αναμένονται επίσης στη Μακεδονία, στα Δωδεκάνησα και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Στερεά και στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στα δυτικά, νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 20, στην Ήπειρο από 11 έως 18, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 24, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 21, στις Κυκλάδες από 13 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες, τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

protothema.gr