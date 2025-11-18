Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ήπειρο και Ιόνιο το επόμενο διήμερο

Νέα επιδείνωση του καιρού προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Τρίτη 18 και αύριο Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν τη βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ από το Σαββατοκύριακο αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τη βορειοδυτική χώρα τις επόμενες δύο ημέρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο —ιδίως στις περιοχές της Κέρκυρας και των Παξών— καθώς και στην Ήπειρο, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης θα επεκταθούν στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε ότι «σήμερα και αύριο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ από το μεσημέρι της Τρίτης τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας». Όπως διευκρίνισε, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα έως και την Παρασκευή, ενώ από το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, δεν θα είναι αξιόλογη.

⚠️ΣΕ ΙΣΧΥ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙO ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΥ

✅Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της… pic.twitter.com/QtlO9jljqP — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 17, 2025

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης επισήμανε σε ανάρτησή του ότι «επιστρέφει σταδιακά ο φθινοπωρινός καιρός, με τον χειμώνα να φτάνει μια ανάσα από τη χώρα μας στο τέλος της εβδομάδας, όπως είχε προβλέψει το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα “ΗΡΑΚΛΗΣ”».

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία θα περιοριστεί σταδιακά από την Πέμπτη, ωστόσο η μεταβολή της θερμοκρασίας που θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο θα είναι αισθητή, με τον υδράργυρο να υποχωρεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή στους κατοίκους των περιοχών που θα επηρεαστούν, ιδιαίτερα σε όσους δραστηριοποιούνται σε θαλάσσιες και ορεινές ζώνες.

Ο καιρός σήμερα

Αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν επίσης στη Νότια Πελοπόννησο και Κρήτη καθώς και στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 10 έως 22, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 13 έως 21, στην υπόλοιπη Στερεά από 12 έως 24, στην Πελοπόννησο από 8 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 21, στις Κυκλάδες από 16 έως 22, στα Δωδεκάνησα από 15 έως 21 και στην Κρήτη από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΦΩΤΟ: ΒΡΟΧΗ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

protothema.gr