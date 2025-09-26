Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Αιτωλοακαρνανία και Δυτική Ελλάδα – Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Αιτωλοακαρνανία και Δυτική Ελλάδα – Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ
Χαλάει από αύριο Σάββατο (27.09.2025) ο καιρός με καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης.

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)», αναφέρει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ.

