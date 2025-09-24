Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες από το Σάββατο, πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε Αιτωλοακαρνανία και Πελοπόννησο

Από το Σάββατο το βράδυ θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες σε Αιτωλοακαρνανία και Πελοπόννησο που θα επεκταθούν την Κυριακή στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη.

«Δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου,του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

Επισημαίνει μάλιστα Αττική, Θρακή και Αιγαίο μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Το ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα (Rex blocking) φέρνει Φθινόπωρο διαρκείας; “

Καλό μεσημέρι!

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες τρία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά:

Από την Παρασκευή 26/9 σταδιακά θα πέσει η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς .Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς.Κατεβάζουμε ζακετούλες για τις πρωινές και βραδινές ώρες!

Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Ευελπιστώ μέγαλος όγκος νερού να πέσει στη θάλασσα διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου,του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας.

Την Κυριακή 28/9 και τη Δευτέρα 29/9 οι βροχές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά θα είναι ευεργετικές και ακίνδυνες!

Αττική, Θράκη και Αιγαίο μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή να επηρεαστούν πολύ λίγο.

newsit.gr