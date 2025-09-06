Καιρός: Ήπιος ο καιρός με τα μελτέμια να επιμένουν - Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς

Ήπιος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες με τα μελτέμια να επιμένουν και τον υδράργυρο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο θα σημειωθεί μικρή πτώση και υπάρχει η πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά, κυρίως ορεινά.

Στους 36 °C η μέγιστη θερμοκρασία χθες στην Πελοπόννησο

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην χώρα την Παρασκευή 05/09, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην Πελοπόννησο να φτάνει τους 36 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας (36.3 °C) και ακολούθησαν το Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας (35.8 °C) και το Παρανέστι Δράμας (35.5 °C).

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 °C σε 291 από τους 546 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~53%) και τους 35 °C σε 5 σταθμούς. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 29.7 °C.

Ο καιρός σήμερα

Αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και απόγευμα, όπου υπάρχει και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 33, στη Θεσσαλία από 19 έως 34, στην Ήπειρο από 18 έως 31, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 32, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 23 έως 29, και στην Κρήτη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

