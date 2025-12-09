Καιρός: Ήπιος με ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο θερμοκρασίας έως το τέλος της εβδομάδας

Ήπιο προβλέπεται το σκηνικό του καιρού, με ηλιοφάνεια, τοπικές νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ και τους μετεωρολόγους, τοπικές βροχές αναμένονται μόνο σήμερα σε περιοχές του Αιγαίου, ενώ ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι ο καιρός βελτιώνεται τις επόμενες ημέρες, πριν από την αλλαγή που έρχεται την επόμενη εβδομάδα.

Από αύριο 10 Δεκεμβρίου και έως το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου το σκηνικό σταθεροποιείται. Αναμένονται γενικά καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις και τοπική πρωινή ομίχλη σε ορισμένες περιοχές. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάνει τοπικά τους 16 έως 18 βαθμούς τις θερμές ώρες της ημέρας, με χαμηλότερες τιμές τη νύχτα, γύρω στους 7 έως 9 βαθμούς.

Την εικόνα αυτή επιβεβαιώνει και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος σε ανάρτησή του σημείωσε: «Βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές με βοριάδες 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Αλλαγή του καιρού την ερχόμενη εβδομάδα με νοτιάδες και πολλές βροχές». Οι μεταβολές θα αρχίσουν να γίνονται αισθητές από τις αρχές της επόμενης.

Η πρόγνωση του καιρού από την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Ο καιρός σήμερα

Στα βορειοανατολικά, ανατολικά και νοτιοανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική, στην Εύβοια, στην Κρήτη και στο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στη Χαλκιδική, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 10 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 5 έως 14, στην Ήπειρο από 3 έως 14, στη Στερεά από 5 έως 15, στην Πελοπόννησο από 6 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 7 έως 12, στις Κυκλάδες από 10 έως 14, στα Δωδεκάνησα από 10 έως 17 και στην Κρήτη από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

