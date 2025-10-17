Καιρός: Η νέα κακοκαιρία ξεκινάει από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και μπόλικο νερό αναφέρουν οι μετεωρολόγοι

Ο καιρός "αγριεύει" με τη νέα κακοκαιρία να ξεκινάει από τα δυτικά με ισχυρές βροχές, ενώ στην Αττική πιο έντονες θα είναι οι βροχές τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις επόμενες ώρες στα Βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Παξοί και Ηπειρος) καθώς και αύριο μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου και την υπόλοιπη δυτική Ελλάδα. Από το μεσημέρι της Κυριακής έρχεται νέο χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης που θα προκαλέσει φαινόμενα και στην ανατολική χώρα.

Σε ότι αφορά την Αττική ο μετεωρολόγος του Star και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ λέει ότι παρότι τα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF δεν δείχνουν μεγάλες εντάσεις ή ύψος βροχής, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΕΣ ΟΙ ΒΡΟΧΕΣ , ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ

✅Δεν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με την εξέλιξη του καιρού. Σήμερα το βράδυ προς Παρασκευή προσοχή στα Βορειοδυτικά ( Κέρκυρα Παξοί και Ηπειρος ) καθώς και αύριο μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου και την υπόλοιπη δυτική Ελλάδα.… pic.twitter.com/A0Eq28qj4E — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 16, 2025

Για μπόλικο νερό στα δυτικά το επόμενο 24ώρο, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής 17/10 μέχρι το απόγευμα σε : Κέρκυρα -Παξούς-Λευκάδα-Κεφαλονιά-Θεσπρωτία-Πρέβεζα. Αναμένονται μέχρι και 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Παράλληλα στις παραπάνω περιοχές δεν αποκλείονται και τοπικές θύελλες. (Νοτιάδες με ρίπες στα 80 km/h).

Για την επόμενη ατμοσφαιρική διαταραχή Κυριακή βράδυ με Δευτέρα βράδυ, μια πρώτη εκτίμηση του Τσατραφύλλια είναι ότι θα επηρεάσει περισσότερο τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα. Αρκετό νερό σε λίγο χρόνο, όπως λέει, φαίνεται να σημειώνονται και σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης ο καιρός θα «συμβαδίσει με την εποχή», με βροχές και καταιγίδες να ξεκινούν σταδιακά από τη δυτική Ελλάδα και να επεκτείνονται την Κυριακή και τη Δευτέρα σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

1. Την Παρασκευή οι περισσότερες και εντονότερες βροχές θα αφορούν τη δυτική Ελλάδα όπου σε αυτές τις περιοχές θα επικρατήσουν και τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι.

2. Το Σάββατο θα επικρατήσει σταδιακά ο καιρός τύπου "Π", που σημαίνει ότι οι βροχές με γενικά ήπιες εντάσεις θα αφορούν τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

3. Μέσα στην Κυριακή αναμένουμε γενικευμένη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και από τα δυτικά με τοπικά ισχυρές βροχές - καταιγίδες φαινόμενα που θα απασχολήσουν αρκετές περιοχές μέχρι και τη Δευτέρα.

4. Μέσα στο Σάββατο θα δούμε υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια (26° με 28° βαθμούς κελσίου).

5. Ο νομός Αττικής φαίνεται να δέχεται αξιόλογες βροχές μέσα στη Δευτέρα.

Ο καιρός σήμερα

Bροχές θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Κρήτη και βαθμιαία στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 12 έως 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 22, στα νησιά του Αιγαίου από 13 έως 22 με 23 (στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι 24-25) βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς.

