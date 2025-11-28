Καιρός: Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει και σήμερα την πορεία της με βροχές και καταιγίδες

Η κακοκαιρία Adel αναμένεται να πλήξει σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, με την Πολιτική Προστασία σε «κόκκινο συναγερμό», καθώς ήδη εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, προκαλώντας προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα ενώ διαδοχικά ήταν τα περάσματα καταιγίδων στην Αττική καθόλη τη διάρκεια της νύχτας με τις βροχές να συνεχίζονται και το πρωί με αναφορές ακόμα και για χαλαζόπτωση σε ορισμένες περιοχές της πρωτεύουσας.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δημοσίευσε χάρτες με τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις έντονες χαλαζοπτώσεις αλλά και τον αθροιστικό υετό για σήμερα Παρασκευή

Συνεχίζεται η έντονη κακοκαιρία – Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, σήμερα Παρασκευή 28/11 η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής κατά τόπους, αλλά και χαλαζοπτώσεις με πιθανότητα για χαλάζι μεγάλου μεγέθους.

Πιο αναλυτικά:

Την Παρασκευή 28/11, αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και σε περιοχές της Θεσσαλίας και των Σποράδων. Ανάλογα φαινόμενα θα επηρεάσουν από τις μεσημεριανές ώρες τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και τις Κυκλάδες και προς το βράδυ τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και προοδευτικά στα νησιά του Αιγαίου. Κατά τόπους το χαλάζι ενδέχεται να είναι μεγάλου μεγέθους. Χιόνια θα πέσουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική)

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν για τα διαστήματα Παρασκευή 27/11, 05:00 – 08:00, Παρασκευή 28/11, 08:00 – 11:00 και Παρασκευή 28/11, 17:00 – 20:00 αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή των εκτιμώμενων φαινομένων. Με εντονότερες αποχρώσεις εμφανίζονται τα ισχυρότερα φαινόμενα.

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα επηρεάσει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Τέσσερις περιοχές σε «red code», το κρίσιμο 12ωρο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν ήδη τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τις Σποράδες, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα επεκτείνονται στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στις Κυκλάδες. Προς το βράδυ, το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Ισχυρές χαλαζοπτώσεις καταγράφονται στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά και σε περιοχές της Αττικής, σε ορισμένες περιπτώσεις με χαλάζι μεγάλου μεγέθους.

Οι διαδικασίες προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη, ύστερα από συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση «red code» την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ σε ετοιμότητα παραμένουν οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ενώ όλα τα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας έχουν πραγματοποιηθεί για να διασφαλιστεί η άμεση ανταπόκριση.

Διπλό πέρασμα από την Αττική την Παρασκευή

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το πρωί της Παρασκευής θα επηρεαστούν η δυτική και νότια Πελοπόννησος καθώς επίσης η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή στη Θάσο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο «από την Αττική θα έχουμε διπλό πέρασμα με φαινόμενα, ένα τη νύχτα και άλλο μετά τα ξημερώματα της Παρασκευής».

Το απόγευμα της Παρασκευής η κακοκαιρία θα χτυπήσει σε Ανατολική Μακεδονία – Θράκη καθώς επίσης και στο Ανατολικό Αιγαίο με τον κ. Κολυδά να εφιστά την προσοχή για Χίο, Σάμο και Ικαρία. Τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές θα συνεχιστούν και το βράδυ ενώ θα επηρεαστούν και τα Δωδεκάνησα. Από το πρωί ως το μεσημέρι Σαββάτου, το βάρος μετατοπίζεται στα Δωδεκάνησα και θα αρχίσει η εξασθένηση.

Στην Άρτα χθες το μεγαλύτερο ύψος βροχής

Την Πέμπτη εκδηλώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά της σφοδρότητας των φαινομένων είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε το Meteo για τις βροχοπτώσεις.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 7 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 22 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 41 σταθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Άνεμοι: Στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Στα βόρεια αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου μέχρι τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στις Κυκλάδες και βαθμιαία και στην Κρήτη.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

