Καιρός: Φθινοπωρινό το σκηνικό σήμερα Παρασκευή - Πτώση θερμοκρασίας και βοριάδες

Σε φθινοπωρινό σκηνικό έχει μπει ο καιρός από χθες με την θερμοκρασία να βρίσκεται σε πτώση και τους βοριάδες να ενισχύονται στο Αιγαίο με τις ριπές ανέμου να πλησιάζουν μέχρι και τα 90km/h. Οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν την Κυριακή ενώ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που θα επικρατήσουν σήμερα και αύριο αυξάνουν και τον κίνδυνο πυρκαγιάς με τον χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για σήμερα να έχει σε κίτρινο συναγερμό 23 περιοχές.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) σε:

Αττική, Κύθηρα

Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία

Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα

Μυτιλήνη, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Σκύρος

Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος

Περιοχές σε Εύβοια, Βοιωτία, Αχαΐα, Ηλεία, Αρκαδία, Λακωνία

Ο καιρός σήμερα

αναμένεται αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 9 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 16 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 27-30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου .

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

