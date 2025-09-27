Καιρός: Επικίνδυνη κακοκαιρία από το απόγευμα προς τα δυτικά με βροχές και θυελλώδεις βοριάδες

Επικίνδυνη κακοκαιρία από το απόγευμα προς τα δυτικά, φαίνεται πως μπαίνει από σήμερα το φθινόπωρο με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ η επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, κυρίως στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Για «ακραία επικίνδυνο καιρό», προειδοποιεί και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Όπως σημειώσει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του OPEN «από τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό - νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλασσες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής».

Ο μετεωρολόγος του Star και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στη μεταβολή του καιρού προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές «σε δυτική Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, κυρίως σε Νομούς Μεσσηνίας Ηλείας και Αχαίας. Προσοχή σε δυτική Στερεά καθώς και σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά. Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά - Ίσως και καθόλου. Γεγονός είναι ότι από Κυριακή και μετά ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός. Οι θερμοκρασίες σε πτώση κατά 5 περίπου βαθμούς και η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντονη καθώς θα πνέουν ισχυροί βοριάδες».

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του σχετικά με την κακοκαιρία που πλησιάζει τη χώρα από τα δυτικά, κάνει λόγο «για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα». Όπως τονίζει «θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό».

«Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη θάλασσα, διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές», καταλήγει.

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη, με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά και στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Μετά το απόγευμα βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Δυτική και Νότια Πελοπόννησο και πιθανόν στα υπόλοιπα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα στο Κεντρικό Ιόνιο και στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 20 βαθμούς), 16 έως 24 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 17 έως 28 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 17 έως 23 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 18 έως 27 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά τις πρωινές ώρες στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 90 km/h), ενώ στο Ιόνιο αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στο Κεντρικό Ιόνιο τοπικά μέτριοι 5 μποφόρ, με εξασθένηση από τις μεσημεριανές ώρες.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h).

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

protothema.gr