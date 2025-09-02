Καιρός: Ενισχύονται τα μελτέμια, έρχεται 48ώρη αστάθεια με βροχές και ενίσχυση βοριάδων

Με καλοκαιρινό καιρό μπήκε ο Σεπτέμβριος, καθώς οι επόμενες δέκα ημέρες θα κυλήσουν με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο από την Τετάρτη και για ένα 48ώρο θα υπάρξει αστάθεια με βροχές και καταιγίδες, αλλά και ενίσχυση των βοριάδων.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο την Τετάρτη, το σκηνικό αλλάζει ελαφρώς, καθώς το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές καταιγίδες σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και τμήματα της Μακεδονίας. Προς τα ξημερώματα της Πέμπτης, πρόσκαιρα φαινόμενα ίσως επηρεάσουν την Κεντρική και Βόρεια Μακεδονία, ακόμη και κοντά στα σύνορα με τα Σκόπια. Από την Πέμπτη ο καιρός σταθεροποιείται ξανά, με τη θερμοκρασία να πέφτει ελαφρώς στα ηπειρωτικά, στους 30-31°C. Οι βοριάδες στο Αιγαίο παραμένουν στα 6 μποφόρ, προσδίδοντας δροσιά. Το Σαββατοκύριακο υπόσχεται ιδανικές συνθήκες, με ηλιόλουστο και καλοκαιρινό καιρό. Στην Αθήνα, Τρίτη και Τετάρτη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35-36°C, τοπικά ίσως και 37°C στα θερμότερα ηπειρωτικά τμήματα, για να επανέλθει από την Πέμπτη σε πιο ήπιες τιμές, κοντά στους 31-32°C.

Με ήπιο καιρό ξεκινάει η νέα μας εβδομάδα αλλά και ο πρώτος μήνας του Φθινοπώρου στη χώρα μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Ο μετεωρολόγος του Open σημειώνει ότι «Τετάρτη με Παρασκευή θα δούμε και πάλι ασταθείς καιρικές συνθήκες με μπόρες και καταιγίδες, με τα μελτέμια να επιστρέφουν και πάλι με αυξομειώσεις ως προς τις εντάσεις τους και με έμφαση περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο, ενώ θερμοκρασιακά θα είμαστε κοντά στους 34° με 36° βαθμούς κελσίου για τις περισσότερες περιοχές».

Ο καιρός σήμερα

Αναμένεται ηλιοφάνεια. Σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη και στη Θεσσαλία από 28 έως 35, στην Ήπειρο από 15 έως 31, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 15 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 31 και στην Κρήτη από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά του τμήματα από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους έως νοτιοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

protothema.gr