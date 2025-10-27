Καιρός: Διαταραχή εξπρές σήμερα στα δυτικά και 30άρια – Με ιδανικό καιρό οι παρελάσεις

Η ανοδική πορεία της θερμοκρασίας συνεχίζεται, με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια να προβλέπει «καταιγίδες σήμερα με 30άρια» και να διαβεβαιώνει ότι ο καιρός δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου.

Η θερμοκρασία βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία, με τα θερμόμετρα να φτάνουν ήδη από την Κυριακή τους 30 βαθμούς στην Κρήτη. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Τσατραφύλλια, οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29-30 βαθμούς σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία και Πελοπόννησο, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά έως και τους 31-32 βαθμούς Κελσίου.

Διαταραχή εξπρές με βροχές και καταιγίδες

Παράλληλα, ένα γρήγορα κινούμενο βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι νοτιάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να αναμένονται σοβαρά προβλήματα. Οι καιρικές μεταβολές θα έχουν παροδικό χαρακτήρα και δεν θα επηρεάσουν σημαντικά τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Ευνοϊκές συνθήκες για τις παρελάσεις

Για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, ο καιρός προβλέπεται γενικά καλός σε όλη τη χώρα. Οι παρελάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν χωρίς προβλήματα, με καλές καιρικές συνθήκες, ήλιο και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή.

🇬🇷Η εβδομαδιαία καιρική σας ενημέρωση σε ένα λεπτό . Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά . pic.twitter.com/cUpEOruUXE — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 26, 2025

Ο καιρός σήμερα

Aναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί σε Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Βορειοδυτική Πελοπόννησο, Ιόνιο και Ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές βροχές αναμένονται στη συνέχεια σε Θράκη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Στερεά, Βορειοδυτική Πελοπόννησο και σε όλα τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 23, στη Θεσσαλία από 14 έως 27, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 11 έως 21, στην υπόλοιπη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 11 έως 26, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 15 έως 25, στις Κυκλάδες από 18 έως 27, στα Δωδεκάνησα από 15 έως 24 και στην Κρήτη από 15 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στη Θράκη, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και στα νησιά του Ιονίου η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 7 μποφόρ. Μετά το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα όπου θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το πρωί θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και μόνο κατά διαστήματα θα αναπτύσσονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές κατά διαστήματα έως το μεσημέρι και ηλιοφάνεια στη συνέχεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους 2 έως 4 μποφόρ ενώ μετά το απόγευμα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

protothema.gr