Καιρός: Διαταραχή express τύπου «Π» με βροχές, καταιγίδες και 30άρια τη Δευτέρα – Χωρίς προβλήματα η παρέλαση

«Τρελάθηκε» ο καιρός για ακόμη μία φορά, έρχεται διαταραχή τύπου "Π" με καταιγίδες και την Δευτέρα 30αρια, ενώ η παρέλαση των σχολείων θα πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά -για την εποχή- επίπεδα αλλά τη Δευτέρα (27.10.2025) τη θέση του ήλιου θα πάρουν τα σύννεφα. Την ίδια ημέρα θα έχουμε 30άρια, βροχές και καταιγίδες στο λεγόμενο «Π».

Στην ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σήμερα το μεσημέρι (25.10.2025) στα social media, εξηγεί πως τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι βροχερός αλλά και ζεστός. Όπως αναφέρει, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα αγγίζοντας τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή καταιγίδες και βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Ο μετεωρολόγος έκανε πρόγνωση καιρού και για την Τρίτη, 28η Οκτωβρίου. Όπως είπε, ο καιρός θα είναι σύμμαχος για τις παρελάσεις.

«Διαταραχή εξπρές θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες»

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Καταιγίδες τη Δευτέρα (στο Π) με 30άρια. Χωρίς προβλήματα οι παρελάσεις. Καλημέρα! Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανοδική πορεία της θερμοκρασίας με τα θερμόμετρα ήδη από χθες να φτάνουν τους 30 βαθμούς στην Κρήτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη ( 29-30 βαθμοί Θεσσαλία, Φθιώτιδα ,Βοιωτία, Πελοπόννησος, 31-32 Κρήτη).

Παράλληλα μία διαταραχή εξπρές, θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο ενώ θα ενισχυθούν οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ. Σχετικά με την 28η Οκτωβρίου ο καιρός θα είναι σύμμαχος για τις παρελάσεις».

newsit.gr