Καιρός: Άστατος παραμένει και σήμερα με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα με τα φαινόμενα να εντείνονται και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας και παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, στα ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ στις θαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Τοπικές βροχές αναμένονται έως το μεσημέρι στην Ανατολική Θεσσαλία και σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Από το μεσημέρι κι έπειτα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Βόρειας και Δυτικής Θεσσαλίας, της Κεντρικής και Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 33, στη Θεσσαλία από 21 έως 34, στην Ήπειρο από 1 έως 30, στη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο από 19 έως 32, στην υπόλοιπη Στερεά και Πελοπόννησο από 18 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 29, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 21 έως 34, στις Κυκλάδες από 23 έως 30, στα Δωδεκάνησα από 18 έως 32 και στην Κρήτη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Μετά το απόγευμα οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο θα στραφούν σε δυτικούς ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

