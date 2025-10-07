Καιρός: Άστατος με βροχές σήμερα - Η θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα

Άστατος θα είναι ο καιρός και σήμερα Τρίτη 7.10.25 με τις βροχές να συνεχίζονται σε αρκετές περιοχές της χώρας και τη θερμοκρασία να παραμένει κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Τοπικά ισχυρά φαινόμενα κυρίως σε Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, ενώ σχεδόν θυελλώδεις βορειοδυτικοί άνεμοι στο Ιόνιο και ισχυροί στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star και πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, οι βροχές θα συνεχιστούν «με κατά κανόνα ομαλό και επωφελή χαρακτήρα και η θερμοκρασία παραμένει κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, αλλά χωρίς ιδιαίτερη ψυχρή εισβολή. Το υδρολογικό έτος 2025–2026 ξεκινά με επαρκή υγρασία στα εδάφη και αισιόδοξες ενδείξεις για τα υπόγεια αποθέματα. Έναρξη φθινοπώρου «όπως πρέπει» — με βροχές που αναζωογονούν τη φύση και θερμοκρασίες που μας θυμίζουν ότι ο κύκλος του έτους επανέρχεται στην ισορροπία του».

Ο καιρός σήμερα

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με σχετική βελτίωση από το μεσημέρι, και εκ νέου ενίσχυση των φαινόμενων το βράδυ. Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται επιπλέον στη Θράκη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με πιθανότητα για τοπικά έντονα φαινόμενα. Επίσης, βροχές και κατά τόπους καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στη Δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και πιθανώς πρόσκαιρα στις Σποράδες, θα είναι τοπικά έντονα. Παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 13-14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 17-19, στη Θεσσαλία από 8 έως 19-21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 19-22, στα Επτάνησα από 13 έως 18-19, στα περισσότερα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 19-21 βαθμούς και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα από 15 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ αλλά στα νοτιότερα πελάγη θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές τους θα ξεπερνούν τοπικά τα 70km/h. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ και ριπές που θα ξεπερνούν τα 70km/h.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε βροχές κατά περιόδους, κυρίως μετά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει μικρή πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20-21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και πρόσκαιρα ισχυροί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς.

