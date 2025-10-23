Καιρός: Άστατος με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά

Άστατος θα είναι και σήμερα ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, νότια και το ανατολικό Αιγαίο.

Η σημερινή (Πέμπτη 23/10) ημέρα αναμένεται να φέρει ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές όπως η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η δυτική Πελοπόννησος. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας τα κεντρικά και τα νότια της χώρας, ενώ τα Δωδεκάνησα θα δεχτούν επίσης βροχές και καταιγίδες.

Από την Παρασκευή 24/10, οι βροχές θα περιοριστούν και ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά και να φτάνει το Σάββατο τους 26-27 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Ωστόσο, τη Δευτέρα 30/10 και την Τρίτη 31/10 αναμένεται νέο πέρασμα διαταραχής, το οποίο θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας και βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, σήμερα οι βροχές από τα δυτικά θα επεκταθούν ανατολικότερα επηρεάζοντας τα κεντρικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Την Παρασκευή θα διατηρηθεί ο άστατος καιρός στα Δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο , ενώ το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σε όλη τη χώρα. Την Τρίτη ξαναχαλάει ο καιρός από τα βόρεια. Η θερμοκρασία δεν αλλάξει ως το Σάββατο, αλλά την Κυριακή και τη Δευτέρα ανεβαίνει αισθητά φτάνοντας τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ τοπικά στη βόρεια Κρήτη αγγίζει λόγω των νοτιάδων (καταβατικοί άνεμοι) ακόμη και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία την Τρίτη πέφτει αισθητά με το πέρασμα ενός Βαλκανικού μετώπου.

✅Πολλές βροχές και καταιγίδες σήμερα στα δυτικά (ισχυρές σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά, δυτ. Πελ/σο) που βαθμιαία αύριο θα επεκταθούν ανατολικότερα επηρεάζοντας τα κεντρικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Την Παρασκευή θα διατηρηθεί ο άστατος καιρός στα Δυτικά και το… pic.twitter.com/ycrEaqHEJn — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 22, 2025

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του αναφέρει πως δεν αποκλείει τα 30άρια προς το τέλος της εβδομάδας. Συνεχίζονται οι Φθινοπωρινές βροχές κυρίως στα δυτικά τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ από την Παρασκευή 24/10 οι βροχές σταδιακά θα περιοριστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο εκτός από τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας ο υδράργυρος θα βρεθεί 8-10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, γράφει ο Τσατραφύλλιας στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook και συνεχίζει «το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα τα θερμόμετρα θα βρεθούν ΚΟΝΤΑ στους 30 βαθμούς σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη. Μία πρώτη εκτίμηση για τον καιρό ανήμερα της εθνικής μας εορτής είναι ότι φαίνεται να παρελαύνει διαταραχή που θα φέρει πτώση θερμοκρασίας και βροχές».

Ο καιρός σήμερα

Αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Νότιο Ιόνιο, στην Κεντρική και Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο έως το μεσημέρι και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το μεσημέρι και απόγευμα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στη ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα νότια και ανατολικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 22, στη Θεσσαλία από 12 έως 24, στην Ήπειρο, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 13 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 22, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 22, στις Κυκλάδες από 18 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 15 έως 25 και στην Κρήτη από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νοτιοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

protothema.gr