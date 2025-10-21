Καιρός: Ασταθής με βροχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο επηρεάζει τα δυτικά με έντονα φαινόμενα

Aσταθής αναμένεται να είναι και σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν κυρίως τις νότιες και ανατολικές περιοχές της χώρας. Αύριο ένα νέο κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει τα δυτικά με έντονα φαινόμενα

Στην Αττική, οι βροχές αναμένονται κυρίως τις πρωινές ώρες, ενώ οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ.

Από αύριο, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει αρχικά τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, με έντονα φαινόμενα. Ο καιρός θα είναι γενικά άστατος, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, ενώ το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να υποχωρήσει το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η θερμοκρασία θα αυξηθεί από το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, με τον υδράργυρο να φτάνει σε κάποιες περιοχές έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου, με τάση για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι το τέλος του μήνα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για μια νέα διαταραχή του καιρού γύρω στις 27-28 Οκτωβρίου.

Η πρόγνωση του καιρού σε 1 λεπτό . 🎼 pic.twitter.com/T4iG8ULUQe — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 20, 2025

Σημαντικές βροχοπτώσεις χθες στα νότια τμήματα της χώρας

Σημαντικές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στα νότια τμήματα της χώρας τη Δευτέρα 20/10. Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 18:00 καταγράφηκε στο Ψάθι Μεγαλόπολης και ήταν ίσο με 67.2 χιλιοστά. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζονται η κατανομή της βροχόπτωσης σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη. Από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα προκύπτει ότι βροχόπτωση με ύψος μεγαλύτερο του 1 χιλιοστού καταγράφηκε στους 203 από τους 542 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς (ποσοστό ~ 37%).

Ο καιρός σήμερα

Aναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν σποραδικές και πρόσκαιρες βροχές. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια και δυτικά θα είναι αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 20, στη Θεσσαλία από 13 έως 20, στην Ήπειρο από 10 έως 21, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 13 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 21, στις Κυκλάδες από 17 έως 26, στα Δωδεκάνησα από 17 έως 25 και στην Κρήτη από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή των Δωδεκανήσων όπου οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως σταδιακά και από βόρεια προς νότια θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχοπτώσεις θα σημειωθούν έως το πρωί. Στη συνέχεια η πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων, ασθενών βροχοπτώσεων κατά τόπους είναι μικρή. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχοπτώσεων κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κεντρική φωτό: ΒΡΟΧΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISI)

protothema.gr