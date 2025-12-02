Καιρός: Από τα δυτικά ξεκινά σήμερα η νέα κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και χιόνια στα ορεινά

Νέα κακοκαιρία ξεκινά από σήμερα το απόγευμα από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες να επεκτείνονται σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά.

Οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο εντοπίζονται στη δυτική, ανατολική και νότια Ελλάδα, με ισχυρούς ανέμους και κατά τόπους έντονα φαινόμενα έως και το τέλος της εβδομάδας.

Η νέα κακοκαιρία εισέρχεται στη χώρα από τα δυτικά, με τις βροχές να εμφανίζονται από το απόγευμα της Τρίτης και να ενισχύονται σημαντικά την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η εβδομάδα προβλέπεται βροχερή, με ένταση και κατανομή των φαινομένων που θα εξαρτηθούν από την ακριβή τροχιά της επερχόμενης ύφεσης. Καθώς το σύστημα κινείται ανατολικά, οι βροχές θα καλύψουν σταδιακά όλη την επικράτεια, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς να προκαλούν ανησυχία, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

☃︎🎅🎄❄️☃️🎁🦌Καλημέρα καλό μήνα και καλή εβδομάδα

✅Βροχερή προβλέπεται η νέα εβδομάδα, με κατά τόπους έντονα φαινόμενα, καθώς η κατανομή και η ένταση του υετού θα εξαρτηθούν —όπως πάντα— από την ακριβή τροχιά της επερχόμενης ύφεσης. Οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από… pic.twitter.com/go428IT08j — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 1, 2025

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «αφρικανική καταιγίδα» που θα γεννηθεί αύριο Τετάρτη στη βόρεια ακτή της Αφρικής, στη Λιβύη και συγκεκριμένα στον κόλπο της Σύρτης. Το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί γρήγορα προς την Ελλάδα και θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας έως και το τέλος της εβδομάδας, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονους νοτιάδες.

Οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο περιλαμβάνουν τη δυτική Ελλάδα — κυρίως περιοχές κοντά στο Ιόνιο — τη νότια Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Αττική, τις Σποράδες, την κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη από τα δυτικά και μέσα σε λίγες ώρες θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες, οι οποίοι από το Σάββατο αναμένεται να στραφούν σε βοριάδες. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα πολύ ορεινά και σε ορισμένα χιονοδρομικά κέντρα. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας διευκρινίζει ότι μέρα με τη μέρα θα μπορεί να δίνει πιο ακριβείς πληροφορίες για την ένταση των φαινομένων και τις περιοχές που θα επηρεαστούν.

Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες — και πάντα πρώιμες — συζητήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι προτεραιότητα έχει η εξέλιξη της κακοκαιρίας των επόμενων ημερών, καθώς το νέο βαρομετρικό σύστημα αναμένεται να απασχολήσει τη χώρα έως το τέλος της εβδομάδας.

Νοέμβριος 2025: Μεγάλα ύψη βροχής στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο – Πάνω από 1000 χιλιοστά στα Τζουμέρκα

Ο Νοέμβριος του 2025 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένες βροχοπτώσεις κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, σύμφωνα με τις καταγραφές του εκτεταμένου δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζεται η χωρική κατανομή του συνολικού μηνιαίου υετού πάνω από την Ελλάδα για τον Νοέμβριο του 2025.

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές στα Δυτικά και στην Κρήτη και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Τις βραδινές και τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 13, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από 4 έως 14, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 3 έως 17, στο Ιόνιο από 11 έως 17, στο Αιγαίο από 7 έως 18 (στο Βόρειο Αιγαίο έως 16 βαθμούς) και στην Κρήτη από 8 έως 19 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα δυτικά θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς (στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και βαθμιαία μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.

protothema.gr