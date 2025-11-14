Καιρός: Ανοιξιάτικος μέχρι τα μέσα της εβδομάδας – Επιστρέφει το φθινόπωρο από την Τετάρτη

Σχεδόν ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες θα επικρατούν στη χώρα από σήμερα, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί, ωστόσο, ότι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας ο καιρός θα αλλάξει και το φθινόπωρο θα επιστρέψει δυναμικά.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN , «μέχρι και την Τρίτη, κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η ηλιοφάνεια και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες». Όπως εξηγεί, οι συνθήκες αυτές οφείλονται σε έναν αντικυκλώνα που έχει εγκατασταθεί πάνω από τη Μεσόγειο και ευνοεί την παραμονή του καλού καιρού. «Από τα μέσα της εβδομάδας όμως, ο αντικυκλώνας θα αρχίσει να υποχωρεί και ο δρόμος θα ανοίξει για τις κακοκαιρίες», επισημαίνει.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να ξεκινήσει από την Τρίτη προς την Τετάρτη, με τον καιρό να γίνεται πιο φθινοπωρινός. Οι προβλέψεις της ΕΜΥ δείχνουν αύξηση της συννεφιάς, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι τότε, ωστόσο, οι πολίτες μπορούν να απολαύσουν ένα ζεστό και ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο – το τελευταίο πριν την επιστροφή του φθινοπώρου.

Ο Μαρουσάκης προειδοποιεί επίσης πως προς το τέλος του μήνα είναι πιθανό να κινηθούν προς τη χώρα πολικές αέριες μάζες, φέρνοντας χαμηλότερες θερμοκρασίες και πιο έντονα φαινόμενα. «Πάμε και πάλι σε φθινοπωρινό μοτίβο, με πιθανή ψυχρή εισβολή το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παγετός στη Βόρεια Ελλάδα το πρωί της Πέμπτης

Σε ελαφρώς χαμηλότερα, για την εποχή, επίπεδα ήταν οι ελάχιστες τιμές θερμοκρασίας στη χώρα μας το πρωί της Πέμπτης 13/11. Σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας καταγράφηκαν μονοψήφιες τιμές θερμοκρασίας, ενώ σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Ηπείρου σημειώθηκε και παγετός. Η χαμηλότερη να καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό της Βωβούσας και ήταν ίση με -2.2˚C.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες τιμές θερμοκρασίας μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπεται ηλιοφάνεια, με λίγες μόνο νεφώσεις κυρίως μετά το μεσημέρι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα. Τοπικά παγετός θα σημειωθεί στη Βόρεια Ελλάδα νωρίς το πρωί.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 18 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 14 βαθμούς), 4 έως 20 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 7 έως 19 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 1 έως 16 βαθμούς), 14 έως 20 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 13 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Καρπάθιο Πέλαγος ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από βόρειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και τοπικά στο Νότιο Ιόνιο έως 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα βόρεια τμήματα περιμένουμε την Παρασκευή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως 3 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς.

protothema.gr