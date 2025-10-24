Καιρός: "Ανοιξιάτικο" Φθινόπωρο μέχρι την Δευτέρα - Πως θα γίνουν οι παρελάσεις

"Ανοιξιάτικο" Φθινόπωρο μέχρι και τη Δευτέρα, ωστόσο την Τρίτη 28η Οκτωβρίου αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και εκδήλωση βροχών, επηρεάζοντας τις προγραμματισμένες παρελάσεις και εκδηλώσεις.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για "τέσσερα 24ώρα Άνοιξη με 30άρια και παρέλαση με ψύχρα και βροχές...». Όπως αναφέρει από σήμερα οι βροχές που εκδηλώθηκαν κυρίως σε Κυκλάδες και ανατολικό Αιγαίο σταδιακά θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η μεταφορά θερμών αερίων μαζών στη χώρα μας από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη με αποτέλεσμα η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα να σημειώσει σταδιακή άνοδο.

Στους 30 βαθμούς φαίνεται να εκτοξεύουν οι καταβάτες άνεμοι τα θερμόμετρα στη βόρεια Κρήτη και στους 28-29 στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, κυρίως τη Δευτέρα 27/10/25. Σχετικά με τον καιρό της 28ης η θερμοκρασία θα πέσει περίπου 8 βαθμούς και θα έχει και βροχές κυρίως στο Αιγαίο, τα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά.

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του αναφέρει πως μετά το πέρασμα του ψυχρού μετώπου από τα Βόρεια προς τα Νοτιοανατολικά τη Δευτέρα προς Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές και η παρέλαση θα γίνει χωρίς προβλήματα.

Μετά το πέρασμα του ψυχρού μετώπου από τα Βόρεια προς τα Νοτιοανατολικά τη Δευτέρα προς Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές. Η παρέλαση θα γίνει χωρίς προβλήματα. #28η_Οκτωβρίου pic.twitter.com/v8TsGZ8a1w — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 23, 2025

Ο καιρός σήμερα

Αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Πρόσκαιρες βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στη Θράκη, σε όλα τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και πιθανώς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στη ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στην Κρήτη και στα ανατολικά, σταδιακά όμως θα μειωθούν σημαντικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 25, στη Θεσσαλία από 13 έως 28, στην Ήπειρο από 15 έως 21, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 12 έως 26, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 22, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 16 έως 23, στις Κυκλάδες από 18 έως 24, στα Δωδεκάνησα από 18 έως 25 και στην Κρήτη από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το απόγευμα στα δυτικά του τμήματα θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το πρωί θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν βορειοδυτικοί ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

protothema.gr