Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό το Σαββατοκύριακο - Βροχές κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές

Aλλάζει το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο, καθώς βροχές και καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ τοπικά τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Την ίδια ώρα, η επόμενη εβδομάδα θα φέρει ξανά καλοκαιρινή ζέστη, σημειώνει ο μετεωρολόγος.

Για ισχυρά καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν τη χώρα το Σαββατοκύριακο, παρότι η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Αναλυτικότερα, ο μετεωρολόγος του Open εξηγεί πως βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας, κινείται τις επόμενες ημέρες προς την περιοχή μας, προκαλώντας φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις αλλά και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Ταυτόχρονα όμως, οι άνεμοι μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική, με αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας. Μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο άνεμος θα είναι σαν λίβας.

Σε ότι αφορά τα μελτέμια θα περιοριστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και θα εξασθενίσουν.

Ο καιρός σήμερα

Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει καλός και ζεστός καιρός. Τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, με πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Ελαφρώς αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 29-30 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 33-35, στη Θεσσαλία από 14 έως 32-34, στην Ήπειρο από 15 έως 32-33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 32-34 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 36-37 βαθμούς, στα Επτάνησα από 18 έως 31-33, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 28-30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, αλλά σταδιακά θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32-33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29-30 βαθμούς.

