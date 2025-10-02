Καιρός: Αλλάζει ριζικά για ένα 48ωρο - Κακοκαιρία τύπου "Π" με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Αλλάζει ριζικά ο καιρός από σήμερα και για ένα 48ώρο με τους μετεωρολόγους να μιλούν για κακοκαιρία τύπου «Π» και την ΕΜΥ να εκδίδει χθες Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, το οποίο επικαιροποίησε μέσα στη νύχτα.

«Διατηρούνται τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας και στα νέα τρεξίματα των μοντέλων, με πρόσκαιρα μεγάλες ραγδαιότητες βροχής και ανατολική κίνηση», αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

⚠️ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) - Παρασκευής (3-10-25).

Από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία

ε. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

στ. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

ζ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Τσατραφύλλιας: Ύπουλη και επικίνδυνη κακοκαιρία εξαιτίας της ζεστής θάλασσας

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, η κακοκαιρία θα είναι «ύπουλη και επικίνδυνη εξαιτίας της ζεστής θάλασσας», με τα κύρια χαρακτηριστικά της να είναι οι ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις την Πέμπτη από νωρίς το πρωί στα δυτικά και σταδιακά και στα βόρεια. Την Παρασκευή σε Μακεδονία -Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Ο μετεωρολόγος του Alpha στην ανάρτησή του κάνει λόγο για «ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις (πάνω στο Π) την Πέμπτη από νωρίς το πρωί στα δυτικά και σταδιακά και στα βόρεια. Την Παρασκευή Μακεδονία -Θράκη , βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Φαινόμενα περιμένουμε στις περισσότερες περιοχές.

- Θυελλώδεις άνεμοι κυρίως σε Ιόνιο και νότιο Αιγαίο.

- Πτώση θερμοκρασίας μέχρι 8 βαθμούς και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά (μεσάνυχτα Πέμπτης 1300m).

- Αττική : Πέρασμα ισχυρής καταιγίδας την Πέμπτη 2/10/25 τις μεσημεριανές ώρες.

Υ.Γ: Η θερμοκρασία της θάλασσας παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας κακοκαιρίας (χαμηλού βαρομετρικού) και μπορεί να επηρεάσει τόσο την ένταση όσο και την πορεία της. Ειδικότερα:

-Ενίσχυση (βάθυνση χαμηλού):

Όταν η θάλασσα είναι ζεστή, εξατμίζεται περισσότερη υγρασία → τροφοδοτείται το σύστημα με λανθάνουσα θερμότητα καθώς οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε σύννεφα/βροχή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο γρήγορη ανάπτυξη νεφών, ισχυρότερες βροχοπτώσεις και βάθυνση του χαμηλού.

-Τροποποίηση κίνησης:

Η θέρμανση της ατμόσφαιρας κοντά στην επιφάνεια μπορεί να αλλάξει την κατανομή πιέσεων και θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τους ανέμους και κατ’ επέκταση την τροχιά του χαμηλού.Ένα θερμό θαλάσσιο υπόβαθρο μπορεί να "τραβήξει" το σύστημα πιο νότια ή ανατολικά από ό,τι θα αναμενόταν».

Ο καιρός σήμερα

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται από την αρχή του εικοσιτετραώρου στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά έως το απόγευμα, στην Πελοπόννησο καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια της ημέρας και στην Ανατολική Στερεά, σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη από το απόγευμα κι έπειτα. Οι καταιγίδες στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στα νότια ηπειρωτικά θα συνοδεύονται σε κάποιες περιπτώσεις από χαλαζοπτώσεις. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν προς το τέλος του εικοσιτετραώρου σε ορεινά τμήματα τμήμα των βορειοδυτικών ηπειρωτικών και κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια και ανατολικά θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 12 έως 19, στη Θράκη από 10 έως 22, στη Θεσσαλία από 10 έως 19, στην Ήπειρο από 10 έως 21, στη Στερεά από 13 έως 20, στην Πελοπόννησο από 13 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 24, στις Κυκλάδες από 13 έως 21, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 26 και στην Κρήτη από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη θερμοκρασία στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και στο Ιόνιο αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βορειοδυτικοί 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες από το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα να είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

