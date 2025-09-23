Καιρός: Αίθριος μέχρι και την Παρασκευή, ο εμποδιστής Ρέξ φέρνει την πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία

Αίθριος θα είναι ο καιρός μέχρι και την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη ο εμποδιστής Ρέξ θα φέρει την πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία.

Τις πρώτες αξιόλογες βροχές του φθινοπώρου υπάρχει πιθανότητα να δούμε από την ερχόμενη Κυριακή και αρχές της νέας εβδομάδας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Μέχρι τότε όμως ο καιρός θα είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να μην ξεπερνούν τα 5 μποφόρ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, «η κακοκαιρία #Alessio είναι η πρώτη του υδρολογικού έτους 2025-26 για τις χώρες του Κεντρικού Group της Eumetnet και θα προκαλέσει στην Ιταλία πολύ ισχυρούς ανέμους και έντονες καταιγίδες» για να συμπληρώσει, επίσης, ότι «το σύστημα αυτό δεν θα επηρεάσει τη χώρα μας, καθώς κινείται βορειοανατολικά».

Ο κ. Κολυδάς σημειώνει, επίσης, ότι «περιμένουμε ακόμη ένα διήμερο, για να επιβεβαιώσουμε ή όχι, αν θα μας επηρεάσει η επόμενη διαταραχή που και πάλι αυτή έρχεται από τα δυτικά το προσεχές Σαββατοκύριακο. Η προγνωστικότητα είναι μέχρι στιγμής χαμηλή και δεν υπάρχουν συμφωνίες από τα προγνωστικά μοντέλα».

✅H κακοκαιρία #Alessio είναι η πρώτη για τις χώρες του Κεντρικού Group της Eumetnet της περιόδου 2025-26 και θα προκαλέσει στην Ιταλία πολύ ισχυρούς ανέμους και έντονες καταιγίδες. Το σύστημα αυτό δεν θα επηρεάσει τη χώρα μας, καθώς κινείται ΒΑ.

✅Περιμένουμε ακόμη ένα… pic.twitter.com/P4Gy0ntgNk

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 22, 2025

Από την πλευρά του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε ανάρτησή του στο Facebook αναλύει το πώς μπορεί ο «εμποδιστής ΡΕΞ» να φέρει την πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία για το φθινόπωρο.

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του, «ο "Ρεξ" εμποδιστής μπορεί να ανατροφοδοτεί ένα βαρομετρικό χαμηλό γύρω από αυτό το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης. Έτσι λοιπόν στους χάρτες του προγνωστικού μας συστήματος παρατηρούμε τον αντικυκλώνα με το γράμμα "Υ" όπου οδηγεί τις αέριες μάζες να γυρίζουν γύρω από αυτόν κατά τη φορά κίνησης του ρολογιού (βόρειο ημισφαίρειο). Από την άλλη με το γράμμα "Χ" παρατηρούμε το βαρομετρικό χαμηλό νοτιότερα αυτού του αντικυκλώνα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο βαρομετρικών συστημάτων οδηγεί ψυχρό αέρα στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα προς το βαρομετρικό χαμηλό με αποτέλεσμα την ανατροφοδότησή του. Αν σε αυτό το γεγονός συνυπολογίσουμε και τις πολύ θερμές θάλασσές μας (λόγω εποχής) καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται μια ιδιαίτερα ασταθής τροπόσφαιρα η οποία μπορεί να παράξει τον ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό».

«Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν να δεχόμαστε αυτή την επίδραση προς την Κυριακή και τις αρχές της νέας εβδομάδας. Στον τελευταίο χάρτη μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για τον όγκο νερού που μπορεί να δώσει αυτή η βαρομετρική διάταξη όπου βλέπουμε ότι το Σάββατο το βράδυ στα νότια της Ιταλίας η κλίμακά μας τερματίζει με τιμές μεγαλύτερες των 50 χιλιοστών» συμπληρώνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όλη η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Ο ΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ "ΡΕΞ" ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Φθινοπωρινή Ισημερία σήμερα και ο καιρός στη χώρα μας ακόμη δεν έχει εναρμονιστεί με το ημερολόγιο μιας και οι καιρικές συνθήκες θυμίζουν περισσότερο Καλοκαίρι παρά Φθινόπωρο.

Απόδειξη των παραπάνω, τα μελτέμια τα οποία κυριάρχησαν τα τελευταία 24ωρα προς την πλευρά του Αιγαίου, όπως επίσης και η ανομβρία η οποία δε λέει να βάλει ένα έστω και προσωρινό τέλος προβληματίζοντας τους αγρότες μας και όχι μόνο. Ευτυχώς που η διάρκεια της ημέρας έχει περιοριστεί αρκετά δίνοντας την ευκαιρία στον υδράργυρο να πέφτει αρκετά μέσα στη νύχτα μιας και σε διαφορετική περίπτωση μόνο το όνομα του μήνα θα μας έμενε σαν αλλαγή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα απαισιοδοξίας σε ότι αφορά τα καιρικά δρώμενα στη χώρα μας και όχι μόνο, έρχονται τα προγνωστικά δεδομένα να μας πουν ότι κάτι αλλάζει στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, κάτι που ίσως μας δώσει προς το τέλος της εβδομάδας τις πρώτες αξιόλογες βροχές για το φετινό Φθινόπωρο.

Όπως αναφέρουμε και στον τίτλο μας, αιτία γι' αυτή την εξέλιξη είναι ένα είδος εμποδισμού της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που στην Μετεωρολογία καλείται Ρεξ εμποδιστής. Όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις στις θετικές επιστήμες, έτσι κι εδώ, η ονομασία αυτή οφείλεται στον επιστήμονα που πρωτο-μελέτησε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και συγκεκριμένα στον Αμερικανό Μετεωρολόγο Daniel Rex.

Διυσδείοντας πιο πολύ σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και όπως γίνεται φανερό και στους χάρτες που ακολουθούν από το προγνωστικό μας σύστημα, ο εμποδιστής "Ρεξ" μοιάζει αρκετά με τον πιο οικείο μας "Ωμεγα" εμποδιστή, με τη διαφορά ότι ο "Ρεξ" εμποδιστής μπορεί να ανατροφοδοτεί ένα βαρομετρικό χαμηλό γύρω από αυτό το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης.

Έτσι λοιπόν στους χάρτες του προγνωστικού μας συστήματος παρατηρούμε τον αντικυκλώνα με το γράμμα "Υ" όπου οδηγεί τις αέριες μάζες να γυρίζουν γύρω από αυτόν κατά τη φορά κίνησης του ρολογιού (βόρειο ημισφαίριο). Από την άλλη με το γράμμα "Χ" παρατηρούμε το βαρομετρικό χαμηλό νοτιότερα αυτού του αντικυκλώνα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο βαρομετρικών συστημάτων οδηγεί ψυχρό αέρα στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα προς το βαρομετρικό χαμηλό με αποτέλεσμα την ανατροφοδότησή του.

Αν σε αυτό το γεγονός συνυπολογίσουμε και τις πολύ θερμές θάλασσές μας (λόγω εποχής) καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται μια ιδιαίτερα ασταθής τροπόσφαιρα η οποία μπορεί να παράξει τον ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό.

Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν να δεχόμαστε αυτή την επίδραση προς την Κυριακή και τις αρχές της νέας εβδομάδας.

Στον τελευταίο μας χάρτη μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για τον όγκο νερού που μπορεί να δώσει αυτή η βαρομετρική διάταξη όπου βλέπουμε ότι το Σάββατο το βράδυ στα νότια της Ιταλίας η κλίμακά μας τερματίζει με τιμές μεγαλύτερες των 50 χιλιοστών.

Οι επόμενες ημέρες θα μας δώσουν περισσότερη και σταθερότερη πληροφορία, παρόλα αυτά καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για δυναμική είσοδο του Φθινοπώρου από Σάββατο - Κυριακή και στη συνέχεια.

Καλό υπόλοιπο ημέρας σε όλες και όλους!

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στα βορειοανατολικά και στην Κρήτη και τις θερμές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 27 βαθμούς), 18 έως 31 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 14 έως 30 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 18 έως 27 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 31 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 20 έως 27 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες περιμένουμε την Τρίτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και τις πρωινές ώρες σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

