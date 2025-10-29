Καιρός: Αίθριος με τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα για την εποχή

Αίθριος καιρός με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις θα επικρατήσει σήμερα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και τους ανέμους να παραμένουν ασθενείς.

Αντίστοιχο σκηνικό αναμένεται και τις επόμενες ημέρες, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριος και τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους τους 24 βαθμούς Κελσίου, με αυξημένες νεφώσεις προς τα βόρεια και δυτικά της χώρας, αλλά χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και λίγες πιθανότητες για ψιχάλες ή ασθενείς βροχές στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, διατηρώντας ωστόσο την έντασή τους σε χαμηλά επίπεδα.

Γενικότερα, η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από ήπιο φθινοπωρινό καιρό, χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις όπως αναφέρει και στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Υψηλές θερμοκρασίες την 28η Οκτωβρίου – Στους 29-30 °C ο υδράργυρος στην Κρήτη

Με υψηλές θερμοκρασίες πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Οι υψηλότερες μέγιστες σημειώθηκαν στη Βόρεια Κρήτη όπου ο υδράργυρος πλησίασε τους 30 °C.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.

Ο καιρός σήμερα

Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 20, στη Θεσσαλία από 5 έως 21-22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 19-21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 22-24, στα Επτάνησα από 11 έως 20-22, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 10 έως 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 13 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19-20 βαθμούς.

protothema.gr