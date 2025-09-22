Καιρός: Αίθριος με θερμοκρασία 30 βαθμούς - Τέλος εβδομάδας αλλαγή σκηνικού...έρχονται πρωτοβρόχια

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες με θερμοκρασίες να μην ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν κάτω από 6 μποφόρ, ωστόσο προς το τέλος της εβδομάδας θα αρχίσει να αλλάζει το σκηνικό, με μετεωρολόγους να μιλούν για τέλος της παρατεταμένης ανομβρίας.

«Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια...», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο «αισιόδοξα είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σχετικά με τις πολυπόθητες βροχές στη χώρα μας. Συγκεκριμένα το ατμοσφαιρικό βουνό ( αντικυκλώνας ) που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας φαίνεται να καταρρέει το επόμενο Σαββατοκύριακο και να ανοίγει το δρόμο για βροχοφόρα συστήματα. Ωστόσο μέχρι τότε θα απολαύσουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν (περαιτέρω ενίσχυση από την Παρασκευή 26/9) και τη θερμοκρασια να ξεπερνα τους 30 βαθμούς σε πεδινες περιοχές.

Υ.Γ :Για ένταση βροχοπτώσεων , περιοχές και διάρκεια θα τα πούμε στην ώρα τους».

Για βροχερό σκηνικό έκανε λόγο και ο Σάκης Αρναούτογλου, μέσα από νέα πρόγνωση που έκανε στο κανάλι του στο YouTube για την τάση του καιρού την εβδομάδα του ανοίγεται μπροστά μας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο προγνώστης καιρού, από πλευράς βροχοπτώσεων και στην χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη τα πράγματα έχουν ήδη αλλάξει. Με γενική ηλιοφάνεια θα κυλήσει ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, όπου σιγά σιγά το σκηνικό θα αρχίσει να μεταβάλλεται, με νεφώσεις να σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Την Δευτέρα αναμένεται εξασθένηση των ανέμων, αλλά από την Πέμπτη αναμένεται ενίσχυση στο Αιγαίο, όπως ανέφερε ο Αρναούτογλου. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει ιδιαίτερη μεταβολή, με τις τιμές να κυμαίνονται από 28 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Από τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης υπάρχει το ενδεχόμενο βροχών, ενώ από τις 27-28 Σεπτεμβρίου, οι βροχές που επηρεάζουν την Δυτική Ευρώπη αναμένεται να φτάσουν και στη χώρα μας με επίκεντρο τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της Ελλάδας.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

Aναμένεται αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές υπάρχει τις πρωινές ώρες σε τμήματα της Εύβοιας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 9 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 28-30 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου.

