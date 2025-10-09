Καινούργιο: Τι πρέπει να κάνουν οι παράγωγοί που υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη χαλαζόπτωση

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καινούργιου Βασίλης Καραγκούνης με ανάρτησή του ενημερώνει τους πληγέντες από την πρόσφατη χαλαζόπτωση (7ης Οκτωβρίου 2025) που πρέπει να αποταθούν και ποια βήματα πρέπει να κάνουν για να υποβάλουν την δήλωση ζημιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Καλούνται οι παραγωγοί της Δημοτικής Κοινότητας Καινουργίου, που υπέστησαν ζημιές στις καλλιέργειες ελιών κλπ από την πρόσφατη χαλαζόπτωση της 7ης Οκτωβρίου 2025 και επιθυμούν, να απευθυνθούν στην ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ του Δήμου Αγρινίου κα Παπαβασίλη Θεοδώρα (τηλ: 2641360604), στο δημαρχείο Αγρινίου στην οδό Βότση 11, για την υποβολή της σχετικής δήλωσης ζημιάς από 8/10/2025 και για 15 ημέρες έχοντας μαζί του το ΑΦΜ.