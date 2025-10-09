Καινούργιο - ΕΛΓΑ: Κάλεσμα σε παραγωγούς για δήλωση ζημιών στις καλλιέργειες από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις

Kάλεσμα απευθύνει ο Πρόεδρος στο Καινούργιο Αγρινίου στους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές στις καλλιέργειες από τις βροχοπτώσεις να προσέλθουν στον ΕΛΓΑ.

Η σχετική ανακοίνωση:

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Καινουργίου ανακοινώνει:

Καλούνται οι παραγωγοί της Δημοτικής Κοινότητας Καινουργίου, που υπέστησαν ζημιές στις καλλιέργειες ελιών κ.λ.π. από την πρόσφατη χαλαζόπτωση της 7ης Οκτωβρίου 2025 και επιθυμούν, να απευθυνθούν στην ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ του Δήμου Αγρινίου κα Παπαβασίλη Θεοδώρα. (τηλ.2641360604), στο Δημοτικό Κατάστημα Αγρινίου στην οδό Βότση 11, για την υποβολή της σχετικής δήλωσης ζημιάς από 8/10/2025 και για 15 ημέρες έχοντας μαζί του το ΑΦΜ.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καινουργίου

Βασίλειος Καραγκούνης