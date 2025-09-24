Καινούργιο Αγρινίου: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον ποδηλατικό αγώνα «Ανάβαση Βλοχού»

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξουν στο Καινούργιο Αγρινίου για την ασφαλή διεξαγωγή του ποδηλατικού αγώνα δρόμου με την επωνυμία «Ανάβαση Βλοχού».

Σε ανακοίνωσή του ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, κ. Δημήτριος Νικ. Γαλαζούλας αναφέρει

ΑΡΘΡΟ (1)

Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην ακολουθητέα διαδρομή του ποδηλατικού αγώνα δρόμου ατομικής Χρονομέτρησης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28.09.2025 από ώρα 10.00΄, ήτοι: Κοινοτικό γήπεδο Καινουρίου – Δημοτική οδός Ιεράς Μονής Βλοχού - Ιερά Μονή Βλοχού.

ΑΡΘΡΟ (2)

Το χρονικό διάστημα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων.

ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης την Κυριακή 28.09.2025 και ώρα 10.00΄.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ 100 Α / 13.06.2025) « Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.