Καινούργιο Αγρινίου: Πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Βλοχού για τον Όσιο Ιάκωβο Τσαλίκη

Πανηγυρίζει σήμερα η Ιερά Μονή Βλοχού στο Καινούργιο Αγρινίου, τιμώντας τον Όσιο Ιάκωβο Τσαλίκη στο νεότερο παρεκκλήσι της που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του, καθώς και στην μνήμη των Οσίων Πατέρων Πορφυρίου και Παϊσίου.

Η Ιερά Μονή Βλοχού, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου, είναι ένα μοναστήρι με μεγάλη ιστορική και θρησκευτική αξία που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του οικισμού Βλοχού, περίπου 18 χιλιόμετρα από την πόλη του Αγρινίου.

Η μονή αποτελεί σημαντικό σημείο προσκυνήματος για τους πιστούς και αξιόλογο πόλο έλξης για τους επισκέπτες που επιθυμούν να ανακαλύψουν την πλούσια ιστορία και τα θρησκευτικά κειμήλια που διασώζονται στους τοίχους της.

Η Ι. Μονή έχει τέσσερα παρεκκλήσια αφιερωμένα, το πρώτο στους δύο Προφήτες Ενώχ κ Ηλία, το δεύτερο στην Αγία Άννα, το τρίτο στον Άγιο Ευγένιο τον Αιτωλό και το τέταρτο στους Οσίους Πατέρες Πορφύριο, Παΐσιο και Ιάκωβο Τσαλίκη. Επιπλέον, υπάρχουν και δυο εξωκκλήσια της Ι. Μονής σε κοντινή απόσταση. Το πρώτο αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα το οποίο προϋπήρχε της Ι. Μονής και είναι παλαιολόγιας εποχής και το δεύτερο στον Άγιο Ελευθέριο.

Το παρεκκλήσι των Οσίων Πατέρων Πορφυρίου, Παϊσίου και Ιακώβου Τσαλίκη, πρόκειται για το νεότερο παρεκκλήσι της Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου και του οποίου τα θυρανοίξια τελέστηκαν στις 21 Νοεμβρίου 2021.

Πανηγυρίζει στις 12 Ιουλίου (μνήμη Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου), στις 22 Νοεμβρίου (μνήμη Οσίου Ιακώβου εν Ευβοία) και στις 2 Δεκεμβρίου (μνήμη Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου)

Δείτε το βίντεο του Orthodoxia Ancienty Nature History: