Καινούργιο Αγρινίου: Μπασκέτες στο προαύλιο του ναού Αγίου Δημητρίου

Ώρα για μπάσκετ στο Καινούργιο Αγρινίου! Νέες μπασκέτες που πήραν τη θέση τους στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Βασίλης Καραγκούνης απηύθυνε με ανάρτησή του έκκληση οι επισκέπτες να σεβαστούν το χώρο λόγω της ιερότητάς του. Επιπλέον, να τηρούν τις ώρες κοινής ησυχίας επειδή ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται εντός αστικού ιστού .

Η ανάρτησή του κλείνει με ευχαριστίες για την προμήθεια του εξοπλισμού και την τοποθέτησή του,