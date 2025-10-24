Καινούργιο Αγρινίου: Μπασκέτες στο προαύλιο του ναού Αγίου Δημητρίου

Ώρα για μπάσκετ στο Καινούργιο Αγρινίου! Νέες μπασκέτες που πήραν τη θέση τους στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου.
Ο πρόεδρος της Κοινότητας Βασίλης Καραγκούνης απηύθυνε με ανάρτησή  του  έκκληση οι επισκέπτες να σεβαστούν το χώρο λόγω της ιερότητάς του. Επιπλέον, να τηρούν τις ώρες κοινής ησυχίας  επειδή ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται εντός αστικού ιστού .

Η ανάρτησή του κλείνει με ευχαριστίες για την προμήθεια του εξοπλισμού και την τοποθέτησή του,

24 Οκτ 2025

