Καινούργιο Αγρινίου: "Έφυγε" ο Κωνσταντίνος Μπλέτσας γνωστός ως "Γερμανός", σε ηλικία 66 ετών

Ο Κωνσταντίνος Μπλέτσας, γνωστός ως "Γερμανός" από το Καινούργιο Αγρινίου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους του και σε όσους τον γνώριζαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άνδρας, αφού διαγνώστηκε με εγκεφαλικό θάνατο και νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο των Αθηνών έγινε δότης οργάνων. Την Κυριακή (21.9.25) ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης, με μεγάλη επιχείρηση και με εναέρια μέσα από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων( EOM) και το νοσοκομείο ΚΑΤ. Τα όργανά του θα δώσουν ζωή σε πέντε συνανθρώπους.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Καινούργιου, παρουσία συγγενών και φίλων που θα συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η σορός θα βρίσκεται στην Εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα από τις 11:30 το πρωί.

Τον εκλιπόντα αποχαιρετούν με θλίψη η σύζυγός του, τα παιδιά του, ο εγγονός του, τα αδέλφια και οι λοιποί συγγενείς.